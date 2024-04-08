В Москве задержали сотрудников Института Пушкина по делу о незаконной миграции

В Москве задержали «банду» из Института Пушкина по делу о мигрантах

Пять задержанных, среди которых сотрудники Института русского языка, выдавали иностранцам фиктивные сертификаты для получения гражданства. Путин называл нелегальную миграцию «питательной средой» для экстремизма

Video

В Москве силовики задержали пять человек, в том числе сотрудников Института русского языка имени А.С. Пушкина, за незаконную выдачу иностранцам сертификатов о знании русского языка и истории. Об этом сообщает пресс-служба главка столичного Следственного комитета.

По версии ведомства, задержанные не позднее 11 декабря 2023 года организовали выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства для их последующего предоставления в органы МВД. При этом мигранты «такими знаниями не обладали».

«Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона», — добавили в СК. Следователи задержали подозреваемых и провели обыски по месту их жительства и работы. Правоохранители обнаружили документы, «указывающие на причастность фигурантов к преступлениям».

Против них завели дело по статьям об организации уголовной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). По ним грозит до семи и трех лет лишения свободы соответственно.

По данным МВД, в 2023 году из России выдворили или депортировали почти 110 тыс. незаконно находившихся мигрантов. Глава ведомства Владимир Колокольцев отметил, что на 90% увеличилось число выявленных полицией фактов организации незаконной миграции.

В начале апреля 2024 года президент Владимир Путин назвал нелегальную миграцию питательной средой для экстремистской деятельности и «откровенной уголовщины». Он призвал обновить подходы к миграционной политике, в частности ввести современные электронные базы биометрических данных, поскольку существующие работают «недостаточно».