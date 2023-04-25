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Замминистра культуры Манилова возглавила Русский музей

Минкультуры: директором Русского музея стала замминистра культуры Алла Манилова
Манилова занимала свой пост в Минкультуры более 11 лет, ранее она работала в правительстве Санкт-Петербурга. Решение о ее переходе на должность директора Русского музея было принято по ее «личной просьбе»

Новым генеральным директором Русского музея в Петербурге стала заместитель министра культуры Алла Манилова, свой пост в ведомстве она покинула. Об этом говорится в сообщении Минкультуры, поступившем в РБК.

В министерстве отметили, что решение «связано с личной просьбой Аллы Маниловой». Она занимала должность замминистра более чем 11 лет. Прежде новый директор музея работала в петербургском правительстве, там она курировала «вопросы культуры, международного культурного сотрудничества, науки, образования, культурного туризма» и т. д.

Сейчас пост врио директора Русского музея занимает Анна Цветкова.

Материал дополняется.

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