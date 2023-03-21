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Минкультуры объявило о назначении нового директора Пушкинского музея

Минкультуры: директором Пушкинского музея вместо Марины Лошак станет Елизавета Лихачева
Ранее РБК сообщал о смене главы Пушкинского музея. Марина Лошак ушла с поста после десяти лет работы. Ее преемницей стала Елизавета Лихачева из музея архитектуры имени Щусева
Елизавета Лихачева
Елизавета Лихачева (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Директором Пушкинского музея станет Елизавета Лихачева, возглавлявшая музей архитектуры имени Щусева, предыдущий директор Марина Лошак ушла с должности по собственному желанию, сообщило Минкультуры.

Накануне о смене руководства музея сообщал РБК со ссылкой на источники. Контракт с Лошак истекал 2 апреля, она ранее говорила о намерении оставаться на своей должности как минимум до завершения установленного документом срока.

Вечером 20 марта, после выхода материала РБК, Лихачева заявила «Интерфаксу», что ей неизвестно «ни о каких новых контрактах».

Лошак возглавляла Пушкинский музей почти десять лет — с лета 2013 года. Под ее руководством в музее прошли выставки «Фабрицио Плесси. Душа камня», «Октябрь» Цая Гоцяна и другие. В 2017 году Пушинский музей впервые принял участие в Венецианской биеннале, где была представлена выставка «Человек как птица. Образы путешествий». Музей также сотрудничал с мировыми галереями для организации совместных выставок: «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» (2019 год), «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» (2018), «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» (2017 год) и другие.

В феврале произошли две другие кадровые перестановки в музейной отрасли. С должности директора Третьяковской галереи после восьми лет работы была снята Зельфира Трегулова, это произошло 9 февраля. Минкультуры тогда объяснило, что у нее закончился контракт, но сама Трегулова рассказала, что узнала об увольнении из СМИ. На должность Трегуловой была назначена ранее возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева.

Незадолго до этого в министерство поступило обращение гражданина Сергея Шадрина, он пожаловался на несоответствие содержания выставок галереи стратегии по защите духовно-нравственных ценностей. Он выразил недовольство тем, что в экспозиции искусства второй половины XX века встречаются сцены «запойного алкоголизма», «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры и др. В Минкульте тогда запросили у музея отчет по выставке.

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10 февраля свой пост покинул директор Русского музея Владимир Гусев, занимавший эту должность больше 30 лет. Временно исполнять обязанности директора назначили Анну Цветкову, заместителя главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности. Гусева назначили президентом музея, а переход тогда назвали плановым.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Стогова Евгения Стогова
Пушкинский музей Марина Лошак
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