Минкультуры объявило о назначении нового директора Пушкинского музея

Ранее РБК сообщал о смене главы Пушкинского музея. Марина Лошак ушла с поста после десяти лет работы. Ее преемницей стала Елизавета Лихачева из музея архитектуры имени Щусева

Елизавета Лихачева (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Директором Пушкинского музея станет Елизавета Лихачева, возглавлявшая музей архитектуры имени Щусева, предыдущий директор Марина Лошак ушла с должности по собственному желанию, сообщило Минкультуры.

Накануне о смене руководства музея сообщал РБК со ссылкой на источники. Контракт с Лошак истекал 2 апреля, она ранее говорила о намерении оставаться на своей должности как минимум до завершения установленного документом срока.

Вечером 20 марта, после выхода материала РБК, Лихачева заявила «Интерфаксу», что ей неизвестно «ни о каких новых контрактах».

Лошак возглавляла Пушкинский музей почти десять лет — с лета 2013 года. Под ее руководством в музее прошли выставки «Фабрицио Плесси. Душа камня», «Октябрь» Цая Гоцяна и другие. В 2017 году Пушинский музей впервые принял участие в Венецианской биеннале, где была представлена выставка «Человек как птица. Образы путешествий». Музей также сотрудничал с мировыми галереями для организации совместных выставок: «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» (2019 год), «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» (2018), «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» (2017 год) и другие.





В феврале произошли две другие кадровые перестановки в музейной отрасли. С должности директора Третьяковской галереи после восьми лет работы была снята Зельфира Трегулова, это произошло 9 февраля. Минкультуры тогда объяснило, что у нее закончился контракт, но сама Трегулова рассказала, что узнала об увольнении из СМИ. На должность Трегуловой была назначена ранее возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева.

Незадолго до этого в министерство поступило обращение гражданина Сергея Шадрина, он пожаловался на несоответствие содержания выставок галереи стратегии по защите духовно-нравственных ценностей. Он выразил недовольство тем, что в экспозиции искусства второй половины XX века встречаются сцены «запойного алкоголизма», «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры и др. В Минкульте тогда запросили у музея отчет по выставке.

10 февраля свой пост покинул директор Русского музея Владимир Гусев, занимавший эту должность больше 30 лет. Временно исполнять обязанности директора назначили Анну Цветкову, заместителя главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности. Гусева назначили президентом музея, а переход тогда назвали плановым.