Экс-глава Третьяковки Трегулова стала независимым искусствоведом

Экс-гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова после ухода с должности стала независимым искусствоведом. Об этом она рассказала ТАСС после получения специальный приз ежегодной премии The Art Newspaper Russia.

Награду получили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж и фонд Louis Vuitton «за блестящую реализацию беспрецедентного международного проекта, посвященного коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову». Несмотря на то, что Трегулова больше не возглавляет галерею, награду получала она.

Трегулова отметила, что это шестая премия от The Art Newspaper за восемь лет ее руководства галереей. «Больше премий не получал ни один музей», — сказала она.

Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. В феврале текущего года она оставила пост после окончания контракта. Сама Трегулова говорила, что узнала об увольнении из СМИ. На ее должность назначили возглавлявшую Политехнический музей Елену Проничеву.

Зельфира Трегулова окончила искусствоведческое отделение истфака МГУ. В 1998–2000 годах работала заведующей отделом зарубежных связей и выставок в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, с 2002 года в течение 11 лет была заместителем гендиректора по выставочной работе и международным связям музеев Московского Кремля. Затем Трегулова занимала пост гендиректора музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

При Трегуловой в Третьяковке прошел целый ряд очень заметных выставок: работ Валентина Серова (2016 год), Ивана Айвазовского (2016 год), Архипа Куинджи (2018–2019 годы), Эдварда Мунка (2019 год), Михаила Врубеля (2021–2022 годы) и другие.

С сентября 2021 по апрель 2022 года в фонде Louis Vuitton в Париже проходила выставка произведений живописи конца XIX — первой четверти ХХ века «Иконы современного искусства». Основная часть коллекции братьев Морозовых была представлена российскими музеями, в том числе Третьяковкой.