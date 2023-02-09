Зельфиру Трегулову сняли с поста гендиректора Третьяковки

Должность Трегуловой займет Елена Проничева, с 2020 года возглавлявшая Политехнический музей

Зельфира Трегулова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Зельфира Трегулова ушла с поста гендиректора Третьяковской галереи, сообщили РБК в Минкультуры. На эту должность назначена возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева.

В министерстве заявили, что контракт Трегуловой закончился. «Под ее руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов», — отметили в Минкультуры.

В ведомстве заявили, что Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Третьяковской галереи и ее филиалов.

Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Она закончила искусствоведческое отделение истфака МГУ. В 1998–2000 годах работала заведующей отделом зарубежных связей и выставок в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, с 2002 года в течение 11 лет была заместителем гендиректора по выставочной работе и международным связям музеев Московского Кремля. Затем Трегулова занимала пост гендиректора музейно-выставочного центра РОСИЗО.

Елена Проничева в 2005 году окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология». Работала в комитете Госдумы по бюджету и налогам, «Газпроме», Газпромбанке и на ВДНХ. Ее сестра Екатерина Проничева с 2015 года была гендиректором ВДНХ, в 2018 году стала председателем комитета по туризму Москвы. Forbes называл Екатерину Проничеву дочерью генерала армии Владимира Проничева, бывшего первого заместителя директора ФСБ, экс-главы погранслужбы и совета директоров футбольного «Динамо». Проничева возглавляла Политехнический музей с 2020 года, до этого семь лет была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. В 2022 году президент Владимир Путин включил ее в состав Совета по науке и образованию.