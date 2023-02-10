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Вслед за Третьяковкой директора сменили в Русском музее

Владимир Гусев покинул пост главы Русского музея, врио назначена Анна Цветкова
Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей более 30 лет, покинул пост. Он станет президентом учреждения и продолжит курировать отдельные направления, в том числе реставрационные работы
Владимир Гусев
Владимир Гусев (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Директор Русского музея в Санкт-Петербурге Владимир Гусев покинул пост и стал президентом учреждения, сообщили РБК в пресс-службе музея. Временно исполнять обязанности директора будет Анна Цветкова, заместитель главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности.

«Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — пояснили кадровые перестановки в пресс-службе Русского музея.

Гусев руководил Русским музеем более 30 лет. В новой должности он сосредоточится на координации реставрационных работ и развитии филиалов музея.

В Министерстве культуры накануне сообщили, что Зельфира Трегулова покинула пост генерального директора Третьяковской галереи в связи с окончанием действия контракта. Вместо нее назначена возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева.

Трегулова говорила НСН, что узнала об увольнении из СМИ. Она отказалась оценивать назначение Проничевой. «Я даже не знаю, какое образование она получила и насколько ориентируется в истории искусства», — сообщила Трегулова телеканалу RTVI.

В конце января Минкульт направил в Третьяковку требование предоставить отчет о соответствии постоянной экспозиции «духовно-нравственным ценностям». Это последовало за жалобой посетителя, который сообщил, что в залах галереи представлены произведения, «имеющие признаки деструктивной идеологии».

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