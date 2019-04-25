Владимир Зеленский стал Володимиром Зеленським в Facebook

Это произошло спустя несколько часов, после того как Рада приняла закон об исключительности украинского языка. Зеленский уже назвал инициативу «заложником» политической риторики и отметил, что ее приняли без должного обсуждения

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сменил имя на своей странице в Facebook, записав его по-украински — Володимир Зеленський. Ранее имя победителя президентских выборов было написано на русском языке.

«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», — рассказала в разговоре с «Общественным телевидением» пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

Ранее в четверг, 25 апреля, Верховная рада утвердила закон, который закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими языками в республике. Он обязывает руководство страны, парламентариев, судей и прокуроров, сотрудников Нацбанка Украины, офицеров-контрактников, а также педагогов и медиков использовать на работе исключительно украинский язык. Также закон предписывает всем гражданам Украины знать национальный язык.