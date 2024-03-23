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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Генпрокуратура проверила данные о разрешении у «Крокус Экспо»

Генпрокуратура опровергла данные об отсутствии разрешения у «Крокус Экспо»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У «Крокус Экспо» было разрешение на эксплуатацию, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что «Крокус Сити Холл» не обозначен как надлежаще оформленный объект капитального строительства на кадастровой карте Росреестра, а «Крокус Экспо» имеет меньшую площадь, чем указано в документе.

Проверка показала, что «Крокус», работающий с октября 2009 года, ввели в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, рассказали в Генпрокуратуре. «Сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности», — говорится в публикации.

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Фото:СК РФ

Накануне, 22 марта, в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а после устроили поджог. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, спасатели продолжают разбирать завалы. Еще более 100 человек пострадали.

Комплекс «Крокус» в Красногорске включает несколько зданий, соединенных между собой. Помимо концертного зала, открытого в 2009 году, вдоль МКАД располагаются выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити».

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«Крокус Сити Холл» Генпрокуратура
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