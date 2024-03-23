Генпрокуратура проверила данные о разрешении у «Крокус Экспо»

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У «Крокус Экспо» было разрешение на эксплуатацию, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что «Крокус Сити Холл» не обозначен как надлежаще оформленный объект капитального строительства на кадастровой карте Росреестра, а «Крокус Экспо» имеет меньшую площадь, чем указано в документе.

Проверка показала, что «Крокус», работающий с октября 2009 года, ввели в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, рассказали в Генпрокуратуре. «Сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности», — говорится в публикации.

Накануне, 22 марта, в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а после устроили поджог. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, спасатели продолжают разбирать завалы. Еще более 100 человек пострадали.