Генпрокуратура проверила данные о разрешении у «Крокус Экспо»
У «Крокус Экспо» было разрешение на эксплуатацию, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что «Крокус Сити Холл» не обозначен как надлежаще оформленный объект капитального строительства на кадастровой карте Росреестра, а «Крокус Экспо» имеет меньшую площадь, чем указано в документе.
Проверка показала, что «Крокус», работающий с октября 2009 года, ввели в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, рассказали в Генпрокуратуре. «Сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности», — говорится в публикации.
Накануне, 22 марта, в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а после устроили поджог. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, спасатели продолжают разбирать завалы. Еще более 100 человек пострадали.
Комплекс «Крокус» в Красногорске включает несколько зданий, соединенных между собой. Помимо концертного зала, открытого в 2009 году, вдоль МКАД располагаются выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити».
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Опубликован список погибших в теракте
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»