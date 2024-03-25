Спасатели узнали о вероятном затоплении рудника «Пионер» с горняками

ТАСС: разведка показала, что рудник «Пионер» с горняками, скорее всего, затоплен

Неделю назад на одном из крупнейших в России золотодобывающих предприятий произошел обвал, под землей оказались 13 горняков. Спасатели обнаружили воду на глубине 153 м и предположили, что остальные площади также затоплены

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Золоторудный рудник «Пионер» компании Petropavlovsk с высокой вероятностью затоплен, к такому выводу пришли спасатели, опираясь на результаты разведки, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», — пояснил источник агентства.

Обвал произошел 18 марта, под завалами оказались 13 шахтеров. Объем прорыва породы и льда превысил изначальные оценки в 22 раза — 194 куб. м. О решении пробурить скважину власти сообщили пять дней назад, проход планировалось использовать если не для выхода людей, то в целях прокладки линий связи и разведки ситуации.

Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» — одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий по производственной мощности. Владелец этого золотодобывающего предприятия — группа компаний Petropavlovsk. Производство на руднике начали в 2008 году, на нем ежегодно добывали 6,7 млн тонн руды.

В области ввели режим ЧС на региональном уровне. СК завел дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).