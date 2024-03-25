Медведев потребовал «убить всех причастных» к теракту в «Крокусе»
Все причастные к теракту в «Крокусе» заслуживают смерти, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее зампред Совбеза назвал всех причастных к нападению легальной целью, «вне зависимости от страны происхождения и статуса», и пообещал, что Россия отомстит за погибших. Медведев считает также, что «террористы понимают только ответный террор», и на подобные атаки нужно отвечать силовыми методами, в том числе «тотальными казнями террористов и репрессиями против их семей».
Медведев ранее не раз допускал возможность возвращения в России смертной казни; этот вопрос в связи с терактом в «Крокусе» пообещал проработать глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ответ на это сказал, что ни Госдума, ни Совфед не смогут преодолеть решение Конституционного суда об отмене смертной казни. Высшая мера наказания в России не применяется с конца 1990-х; мораторий на смертную казнь КС подтверждал своими постановлениями в 1999 и 2009 году.
По последним данным, в результате теракта 22 марта погибли 137 человек, пострадали 182. Задержаны 11 подозреваемых, четырех из них в ФСБ назвали непосредственными участниками атаки. Они арестованы на два месяца.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В Кремле, отвечая на вопрос о том, считают ли эту версию правдоподобной, призвали дождаться информации от силовых ведомств.
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