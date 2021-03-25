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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РАН назвал недоказанными данные о невосприимчивых к COVID россиянах

По словам президента Российской академии наук, данные о том, что 30% россиян невосприимчивы к коронавирусу, не подтверждены. Ранее об этом сказал представитель Сеченовского университета, ссылаясь на международный опыт
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Информация о том, что около трети жителей России невосприимчивы к коронавирусу, не имеет под собой достаточных научных доказательств. Об этом сказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает ТАСС.

«У нас тысячи лабораторий, которые предлагают: давайте мы возьмем кровь и скажем, что вы невосприимчивы к коронавирусу. Но чтобы это проверить, нужно смотреть, каким образом взаимодействует плазма, каким образом происходит взаимодействие с настоящим вирусом. Это не сделаешь в этих лабораториях. Это можно сделать только в тех центрах, которым разрешено работать с настоящим вирусом. Но у нас их можно по пальцам одной руки пересчитать. Поэтому информация, что 30% невосприимчивых, с недостатком научного подтверждения», — сказал Сергеев.

Он также добавил, что для того, чтобы снизить вероятность заболеваний, необходимо «просто укреплять свой иммунитет».

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Так президент РАН ответил на слова директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева. В интервью газете «Известия» специалист предположил, что примерно треть населения любой страны невосприимчива к COVID-19.

«Во многих странах нарабатывается иммунная прослойка. Мы уже знаем, что число людей, которые встретились с вирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев. Это справедливо для всех стран. И точно известно, что какая-то часть людей изначально была невосприимчива или практически невосприимчива к COVID-19, потому что имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами», — отмечал Лукашев.

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Он привел пример Германии, где, по его словам, треть населения (на примере обследованной группы) имела клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии.

«Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть. Но мы не знаем, что это значит на практике: эти люди не болеют вообще или болеют в легкой форме? Известно только, что у них есть клетки, которые способны узнавать и убивать свои клетки, зараженные коронавирусом», — отмечал он.

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В России за последние сутки диагностировали 9221 новый случай заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4,1 млн (плюс 10,8 тыс. за сутки), скончались более 96,6 тыс. человек. За сутки умерли 393 человека.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Россия, по его словам, прошла самый сложный период, «не останавливая полностью экономику и социальную жизнь». При этом премьер отметил, что окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Максим Ярыгин
коронавирус COVID-19 РАН
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