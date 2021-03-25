Глава РАН назвал недоказанными данные о невосприимчивых к COVID россиянах

По словам президента Российской академии наук, данные о том, что 30% россиян невосприимчивы к коронавирусу, не подтверждены. Ранее об этом сказал представитель Сеченовского университета, ссылаясь на международный опыт

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Информация о том, что около трети жителей России невосприимчивы к коронавирусу, не имеет под собой достаточных научных доказательств. Об этом сказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает ТАСС.

«У нас тысячи лабораторий, которые предлагают: давайте мы возьмем кровь и скажем, что вы невосприимчивы к коронавирусу. Но чтобы это проверить, нужно смотреть, каким образом взаимодействует плазма, каким образом происходит взаимодействие с настоящим вирусом. Это не сделаешь в этих лабораториях. Это можно сделать только в тех центрах, которым разрешено работать с настоящим вирусом. Но у нас их можно по пальцам одной руки пересчитать. Поэтому информация, что 30% невосприимчивых, с недостатком научного подтверждения», — сказал Сергеев.

Он также добавил, что для того, чтобы снизить вероятность заболеваний, необходимо «просто укреплять свой иммунитет».

Так президент РАН ответил на слова директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева. В интервью газете «Известия» специалист предположил, что примерно треть населения любой страны невосприимчива к COVID-19.