Собянин сообщил об около 1 млн привитых от COVID-19 в Москве

По его словам, около 40% из этого числа — пожилые люди, у которых не наблюдается каких-либо серьезных осложнений. Мэр попросил жителей не игнорировать возможность получить «первоклассную вакцину» и оценивать страхи перед вакциной

Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Москве прививку от коронавируса сделали около 1 млн человек. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы уже привили около 1 млн человек. Мы видим, что это абсолютно безопасная и очень хорошая эффективность вакцины. Никаких проблем», — сказал он.

По его словам, около 40% из этого числа — люди старшего поколения, у которых не наблюдается каких-либо серьезных осложнений. «Поэтому нельзя рисковать своим здоровьем. Можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но, откладывая день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску», — добавил мэр.

Собянин отметил, что существует два варианта дальнейшего развития событий: либо вакцинироваться, либо переболеть. «Третьего практически не дано, поэтому надо просто оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть», — считает градоначальник.