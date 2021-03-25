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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин сообщил об около 1 млн привитых от COVID-19 в Москве

По его словам, около 40% из этого числа — пожилые люди, у которых не наблюдается каких-либо серьезных осложнений. Мэр попросил жителей не игнорировать возможность получить «первоклассную вакцину» и оценивать страхи перед вакциной
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Москве прививку от коронавируса сделали около 1 млн человек. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы уже привили около 1 млн человек. Мы видим, что это абсолютно безопасная и очень хорошая эффективность вакцины. Никаких проблем», — сказал он.

По его словам, около 40% из этого числа — люди старшего поколения, у которых не наблюдается каких-либо серьезных осложнений. «Поэтому нельзя рисковать своим здоровьем. Можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но, откладывая день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску», — добавил мэр.

Собянин отметил, что существует два варианта дальнейшего развития событий: либо вакцинироваться, либо переболеть. «Третьего практически не дано, поэтому надо просто оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть», — считает градоначальник.

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Сергей Собянин

Мэр обратился к жителям Москвы, в особенности к старшему поколению, не игнорировать возможность получить «первоклассную вакцину» и защитить свое здоровье.

В столице вакцинация началась в декабре. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и соцработников. Позже число категорий граждан для прививки увеличивалось. В середине января президент России Владимир Путин объявил о массовой вакцинации населения.

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К середине февраля в Москве прививку от коронавирусной инфекции получили более 500 тыс. человек. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в столице коронавирусом заболели чуть более 1 млн человек, полностью выздоровели 937 тыс., скончались 16,3 тыс. пациентов.

С 8 марта власти Москвы сняли самоизоляцию для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Тогда Собянин порекомендовал этой категории граждан в первую очередь ехать на пункты вакцинации, чтобы «сделать прививку и защитить себя». Днем 25 марта градоначальник заявил о росте заражаемости COVID-19 среди пожилых москвичей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Сергей Собянин вакцинация Москва COVID-19
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