В Москве вновь откроются ярмарки выходного дня

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Московские власти открыли прием заявок от фермеров, владельцев личных хозяйств, предпринимателей и юридических лиц на участие в ярмарках выходного дня, которые проходят по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте mos.ru.

Первым днем работы ярмарок станет 2 апреля, заявки на участие будут приниматься до 19 марта.

«Торговать на ярмарках выходного дня могут фермеры и владельцы личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Чтобы подать заявку, им нужно зайти на портал mos.ru и выбрать онлайн-услугу «Предоставление места на ярмарке выходного дня» в каталоге услуг для бизнеса — категория «Реклама, торговля и общепит». Услуга доступна только зарегистрированным и авторизованным пользователям портала», — говорится в сообщении.

Распределение мест на ярмарках происходит по принципу очередности — они достаются тем, кто раньше подал заявку. Желающим поторговать в Москве, которым не досталось мест, попадают в лист ожидания.

Все места предоставляются бесплатно, всего будет распределено 1526 торговых мест по 65 адресам.