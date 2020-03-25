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Власти Москвы сообщили о 50% жителей города на карантине

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Москве на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 находится фактически половина жителей. Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, пассажиропоток в метро уменьшился на 40-50%, и это означает, что «40-50% людей уже находятся фактически на карантине».

Объясняя временную приостановку бесплатного проезда в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет и студентов, Собянин заявил, что эта мера предпринята для того, чтобы мотивировать людей оставаться дома. «Эти меры введены для вашего здоровья, заботы», — заявил он.

По словам Собянина, большинство пожилых людей уже соблюдали этот режим, не дожидаясь жестких решений столичных властей.

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