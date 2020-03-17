Собянин сообщил Путину о побеге из больницы «особо одаренных» пациентов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину о побеге нескольких пациентов из больницы в Коммунарке, где расположен карантинный центр по коронавирусу, пишет «РИА Новости».

«Там несколько человек у нас, особо одаренных, оттуда решили... [уклониться] от лечения», — сказал Собянин. Путин добавил: «Дернули».

Мэр столицы также сообщил, что все пациенты были возвращены на карантин при содействии органов внутренних дел.

Ранее 17 марта стало известно, что всех пациентов, сбежавших из медкомплекса в Коммунарке, обнаружили и доставили назад в больницу. При этом число сбежавших из больницы власти Москвы не уточнили. Возвращенные на карантин пациенты продолжат лечение.