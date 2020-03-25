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В Москве вылечили пятерых зараженных коронавирусом

Еще пять пациентов вылечились от коронавируса в Москве и были выписаны из больницы в Коммунарке. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает департамент здравоохранения Москвы.

«Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны», — сказала Ракова. Как сообщили в депздраве, при выписке все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса
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Всего на данный момент в столице от коронавируса вылечили 14 человек.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что с момента открытия клиники в Коммунарке были выписаны более 100 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Теги: коронавирус, Москва
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