В Минобороны сообщили о мерах по борьбе с вирусом при подготовке парада

Весь личный состав прошел углубленное медицинское обследование и инструктаж о правилах личной гигиены. Участникам парада по три раза в день измеряют температуру, иностранные участники дважды пройдут карантин

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Подготовка личного состава, вооружения и военной техники к параду в день 75-летия Победы, который состоится 9 мая, проходит в плановом порядке, сообщили в Минобороны в ответ на запрос РБК.

В ведомстве отметили, что весь личный состав, который участвует в параде, прошел углубленное медицинское обследование на фоне распространения коронавируса и допущен к участию в репетициях. Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведений Минобороны.

В пресс-службе Минобороны рассказали, что среди принятых военным ведомством мер по борьбе с коронавирусом — установка бактерицидных ультрафиолетовых ламп и создание запаса дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада.

В Минобороны также отметили, что со всеми участниками парада были проведены методические занятия, они изучили правила соблюдения личной гигиены в местах проживания и проведения тренировок.