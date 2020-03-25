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В Минобороны сообщили о мерах по борьбе с вирусом при подготовке парада

Весь личный состав прошел углубленное медицинское обследование и инструктаж о правилах личной гигиены. Участникам парада по три раза в день измеряют температуру, иностранные участники дважды пройдут карантин
Фото: Global Look Press

Подготовка личного состава, вооружения и военной техники к параду в день 75-летия Победы, который состоится 9 мая, проходит в плановом порядке, сообщили в Минобороны в ответ на запрос РБК.

В ведомстве отметили, что весь личный состав, который участвует в параде, прошел углубленное медицинское обследование на фоне распространения коронавируса и допущен к участию в репетициях. Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведений Минобороны.

В пресс-службе Минобороны рассказали, что среди принятых военным ведомством мер по борьбе с коронавирусом — установка бактерицидных ультрафиолетовых ламп и создание запаса дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада.

В Минобороны также отметили, что со всеми участниками парада были проведены методические занятия, они изучили правила соблюдения личной гигиены в местах проживания и проведения тренировок.

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Во время подготовки к параду военные будут находиться под медицинским наблюдением. Сейчас участникам парада три раза в день измеряют температуру.

Иностранные военнослужащие, которые подтвердили свое участие в параде, пройдут карантинные мероприятия и углубленное медицинское обследование в своих странах, подчеркнули в Минобороны. После прибытия в Россию они еще раз пройдут карантин, который продлится две недели.

12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что власти пока не планируют отменять парад Победы из-за коронавируса или ограничивать его формат. Правда, представитель президента также отмечал, что руководство страны «будет смотреть в зависимости от ситуации».

16 марта мэрия Москвы ввела запрет на проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе и в помещении, если численность их участников превышает 50 человек. Эти ограничения действуют до 10 апреля.

На празднование 75-летия Победы российские власти пригласили в Москву лидеров ряда стран. О своем согласии приехать в Россию заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и другие лидеры государств. Во главе американской делегации будет советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен.


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, парад Победы, Минобороны, День Победы
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