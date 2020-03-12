Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению формата Парада Победы

Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Кремль пока не планирует отменять или ограничивать формат парада по случаю 75-летнего юбилея Победы мероприятия из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, пока нет каких-либо решений или рекомендаций от штаба об ограничениях по проведению парада. Представитель Кремля отметил, что речь идет о крупном «отечественном, но также и международном» мероприятии.

«Пока речи об отмене или ограничении это формата не идет. [...] Ну, а дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации», — сказал он.

Песков уточнил, что ограничение числа участников массовых мероприятий, введенное в Москве, действует до конца апреля. «Будет ли оно дальше продлеваться или не будет, мы сейчас сказать не можем, потому что мы не можем сказать, какая будет эпидемиологическая ситуация», — отметил он.