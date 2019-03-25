Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Президент принял в Белом доме чемпионов НХЛ из клуба Washington Capitals, в составе которого выступает Овечкин. На встрече с хоккеистами глава государства заявил, что у клуба есть большие шансы стать чемпионами в этом сезоне

Александр Овечкин и Дональд Трамп в Белом доме (Фото: Susan Walsh / AP)

Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил обозреватель Reuters Стив Холланд.

«Президент Трамп с обладателями Кубка Стэнли 2018 года «Вашингтон Кэпиталз», — подписал он совместную фотографию.

«Для нас большая честь быть здесь и встретиться с вами лично», — сказал Александр Овечкин на встрече с Трампом в Белом доме, передает Associated Press. «Мы собираемся снова попытаться [победить]. У нас опытная команда, очень хорошая группа парней», — заявил он. «Я думаю, что вы добьетесь успеха. Очень горжусь вами, ребята!», — ответил Трамп, пожелав хоккеистам удачи.

В июне 2018 года клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории завоевала Кубок Стэнли, победив команду «Вегас Голден Найтс» (Vegas Golden Knights) со счетом 4:3.