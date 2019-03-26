Встреча Трампа с Овечкиным и «Кэпиталз» в Белом доме. Фоторепортаж

Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В прошлом сезоне главную награду — Кубок Стэнли выиграла команда «Вашингтон Кэпиталз» и их капитан Александр Овечкин. Как прошла встреча в Белом доме — в фоторепортаже РБК
Встреча с победителями сезона в НХЛ — ежегодное традиционное мероприятие, которое проводит американский президент. В этом году гостями Белого дома стала команда «Вашингтон Кэпиталз», выигравшая Кубок Стэнли в прошлом году
В составе команды трое россиян: капитан Александр Овечкин, игроки Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов
В этом марте Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить минимум по 45 шайб в десяти сезонах подряд
Трамп заявил в своей речи, что гордится успехами команды. Овечкин ответил ему, что клуб постарается выиграть кубок вновь. В этом сезоне «Кэпиталз» уже гарантировали себе выход в стадию плей-офф
Команда пришла в Белый дом не в полном составе. От приглашения отказались спортсмены Деванте Смит-Пелли, Брэйден Холтби и Бретт Конноли. Причиной стали расистские и сексистские высказывания Трампа
В июне 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (Vegas Golden Knights)