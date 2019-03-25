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Экс-глава «Росгеологии» назвал причину своего увольнения
По словам бывшего главы «Росгеологии» Романа Панова, его отставка связана с «плановой ротацией кадров». Скандальное увольнение бывшего заместителя Руслана Горринга также повлияло на принятое решение, добавил он
Роман Панов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов заявил, что его отставка связана с плановой ротацией кадров, передает корреспондент РБК.

«Формулировка, с которой у нас состоялась передача полномочий (от Панова к Сергею Сучкову. — РБК) — плановая ротация в рамках системы», — сказал журналистам Панов.

По его словам, в пятницу, 22 марта, в день выхода распоряжения Росимущества о смене гендиректора компании, он находился в командировке в Иркутске. «Сегодня к нам приехал уполномоченный замминистра природных ресурсов, глава Роснедр Евгений Киселев, который представил коллективу компании временного исполняющего обязанности ее руководителя и побеседовал со мной, сообщив о ротации», — отметил Панов.

Отвечая на вопрос, когда ему официально сообщили об увольнении, Панов сказал, что это случилось в понедельник, 25 марта. По словам Панова, он остается членом совета директоров «Росгеологии» и в этом качестве продолжает исполнять свои обязанности.

Отвечая на вопрос РБК, как долго он останется в совете директоров и в каком качестве, Панов сказал, что это зависит от решения акционера. «Я с планами пока не определился, надо сначала закончить все корпоративные процедуры здесь», — пояснил он.

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Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов

О прекращении полномочий Панова, возглавлявшего «Росгеологию» с 2013 года, стало известно 21 марта. Его контракт был прекращен досрочно: в последний раз совет директоров переизбрал Панова на пост главы компании в сентябре 2013 года, его полномочия должны были истечь в 2023 году.

Врио гендиректора был после увольнения Панова назначен Сергей Сучков, занимавший пост его первого заместителя. Панов не стал объяснять журналистам причины этого выбора и не назвал других претендентов на должность главы ведомства.

Уходу Панова предшествовал громкий скандал с увольнением первого замруководителя «Росгеологии» Руслана Горринга. Горринга уволили за нарушение этического кодекса компании после появления в интернете видеозаписи со стримингового сервиса Twitch. На видео Горринг с использованием нецензурной лексики рассказывал о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации и угрожал другим игрокам компьютерной игры. Позднее против Горринга завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест до 7 мая.

Отвечая на вопрос, стало ли дело Горринга причиной увольнения самого Панова, экс-глава «Росгеологии» сказал: «Информационный фон, который был создан в отношении деятельности Руслана Израиловича [Горринга], безусловно, имел свое влияние на принимаемое решение».

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Панов также рассказал журналистам, что учился с Горрингом в Суворовском училище, давно знает его и сознательно позвал в команду «Росгеологии». О смене Горрингом фамилии и отчества Панов знал, однако во время его трудоустройства в компанию у ее руководства и службы безопасности не было никаких данных о наличии у Горринга «неурегулированных отношений с правоохранительными органами», подчеркнул Панов. Он также добавил, что Горринга при устройстве на работу проверяла не только служба безопасности «Росгеологии», но и органы, которые проверяют госслужащих.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко
Теги: увольнение, ротация кадров, «Росгеология»
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