Экс-глава «Росгеологии» назвал причину своего увольнения

По словам бывшего главы «Росгеологии» Романа Панова, его отставка связана с «плановой ротацией кадров». Скандальное увольнение бывшего заместителя Руслана Горринга также повлияло на принятое решение, добавил он

Роман Панов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов заявил, что его отставка связана с плановой ротацией кадров, передает корреспондент РБК.

«Формулировка, с которой у нас состоялась передача полномочий (от Панова к Сергею Сучкову. — РБК) — плановая ротация в рамках системы», — сказал журналистам Панов.

По его словам, в пятницу, 22 марта, в день выхода распоряжения Росимущества о смене гендиректора компании, он находился в командировке в Иркутске. «Сегодня к нам приехал уполномоченный замминистра природных ресурсов, глава Роснедр Евгений Киселев, который представил коллективу компании временного исполняющего обязанности ее руководителя и побеседовал со мной, сообщив о ротации», — отметил Панов.

Отвечая на вопрос, когда ему официально сообщили об увольнении, Панов сказал, что это случилось в понедельник, 25 марта. По словам Панова, он остается членом совета директоров «Росгеологии» и в этом качестве продолжает исполнять свои обязанности.

Отвечая на вопрос РБК, как долго он останется в совете директоров и в каком качестве, Панов сказал, что это зависит от решения акционера. «Я с планами пока не определился, надо сначала закончить все корпоративные процедуры здесь», — пояснил он.