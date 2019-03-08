Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержан Руслан Горринг, в январе ставший фигурантом скандала из-за видео, на котором он рассказал о сексуальных отношениях с подчиненными. Он пытался вылететь из столицы в Сочи, но сотрудники ФСБ нашли его в аэропорту

Руслан Горринг (Фото: Gray Cat / YouTube)

Бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга задержали правоохранительные органы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании экс-чиновника также сообщают РЕН-ТВ и ТАСС.

«Сегодня сотрудники ФСБ и МВД по поручению следственного комитета задержали Руслана Горринга. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — цитирует «Интерфакс» слова собеседника.

По данным РЕН-ТВ, в отношении Горринга было возбуждено дело о посредничестве во взятке. Позднее оно было переквалифицировано в дело о мошенничестве. Горринг был объявлен в розыск. Из Москвы он несколько раз пытался улететь в Сочи и приобрел билеты сразу на три рейса. На регистрацию на первые два рейса Горринг не явился. В третий раз на стойке регистрации его задержали сотрудники ФСБ и МВД.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве и пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО сообщили РБК, что не обладают информацией о задержании Руслана Горринга.

Источник ТАСС сообщил агентству, что уголовное дело против Горринга возбуждалось еще в 2011 году.