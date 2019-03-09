Экс-замглаву «Росгеологии» Горринга арестовали по делу о мошенничестве

В СИЗО Горринг пробудет по меньшей мере до 7 мая. Экс-чиновника, уволенного из «Росгеологии» после скандальной видеозаписи, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Домодедовский суд Москвы арестовал бывшего замдиректора «Росгеологии» Руслана Горринга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 мая», — сообщили в суде.

Заседание суда, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения, проходило в закрытом режиме. Закрыть заседание попросил адвокат Горринга Николай Казанцев.

Защита Горринга отвергает все обвинения. «​Мы не считаем себя причастным​ к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия [об аресте]», — заявлял Казанцев.

Обвинения Руслану Горрингу были предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере​). Изначально уголовное дело против Горринга было возбуждено в 2011 году по статье о пособничестве при передаче взятки. Он был объявлен в розыск, с которого был снят в 2012 году. Однако позднее дело было переквалифицировано и экс-чиновник был вновь объявлен в розыск. 8 марта его задержали сотрудники ФСБ и МВД во Внуково, откуда он пытался вылететь в Сочи.