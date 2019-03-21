Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов

Прекращены полномочия Романа Панова, генерального директора АО «Росгеология», об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко. Она пояснила, что соответствующее распоряжение выпустило Росимущество.
«Все в рамках, установленных законом», — добавила Тарасенко (она курирует в Министерстве экономического развития Росимущество).
Временно исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Сергей Сучков, до этого — первый заместитель главы «Росгеологии» (занял эту должность в ноябре прошлого года), об этом говорится в распоряжении Росимущества (есть в распоряжении РБК), выпущенном на основании соответствующей директивы правительства. Подлинность документа подтвердили РБК два федеральных чиновников.
Роман Панов и Сергей Сучков на момент публикации были недоступны для комментариев.
Представитель Минприроды сообщил РБК, что документ об увольнении Панова в ведомство пока не поступал. При этом министерство продолжает проверку деятельности «Росгеологии», которая должна завершиться до конца марта. По вопросу увольнения Панова собеседник посоветовал обратиться за комментарием в Росимущество. Представитель Росимущества не ответил на звонок РБК.