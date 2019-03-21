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Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов
Полномочия Романа Панова в должности гендиректора «Росгеологии» прекращены досрочно. Он занял этот пост в 2013 году. Врио гендиректора назначен Сергей Сучков, до этого — первый зам Панова
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Прекращены полномочия Романа Панова, генерального директора АО «Росгеология», об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко. Она пояснила, что соответствующее распоряжение выпустило Росимущество.

«Все в рамках, установленных законом», — добавила Тарасенко (она курирует в Министерстве экономического развития Росимущество).

Временно исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Сергей Сучков, до этого — первый заместитель главы «Росгеологии» (занял эту должность в ноябре прошлого года), об этом говорится в распоряжении Росимущества (есть в распоряжении РБК), выпущенном на основании соответствующей директивы правительства. Подлинность документа подтвердили РБК два федеральных чиновников.

Роман Панов и Сергей Сучков на момент публикации были ​недоступны для комментариев.

Представитель Минприроды сообщил РБК, что документ об увольнении Панова в ведомство пока не поступал. При этом министерство продолжает проверку деятельности «Росгеологии», которая должна завершиться до конца марта. По вопросу увольнения Панова собеседник посоветовал обратиться за комментарием в Росимущество. Представитель Росимущества не ответил на звонок РБК.

Панов стал гендиректором «Росгеологии» в 2013 году, до этого руководил компанией «Норильск Никель Интернешнл Холдинг», где курировал производственные активы «Норникеля» за рубежом.

В феврале вице-премьер Алексей Гордеев, куратор природопользования в правительстве, поручил Министерству природы провести в «Росгеологии» комплексную внеплановую проверку. За несколько дней до этого глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого замруководителя компании Руслана Горринга, причиной стало появление в интернете «возмутительного видео» с его участием и скандал вокруг этой ситуации: на записи стрима с сервиса Twitch​ Горринг, используя мат, угрожал другим игрокам компьютерной игры. Панову тогда был объявлен выговор.​

Позже Горринг был арестован: ему предъявлены обвинения в пособничестве при получении взятки. Причем впервые дело против него было возбуждено еще в 2011 году, но, по данным Следственного комитета, Горринг, носивший при рождении фамилию Ганижев, скрылся от следствия и сменил имя, его объявили в розыск. В 2012 году его сняли с розыска. Позднее дело переквалифицировали и снова объявили в розыск. В марте 2019 года Горринга задержали и арестовали по подозрению в мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ). 

«Росгеология» была создана в 2011 году, это геологический холдинг, предоставляющий услуги, связанные с геологоразведкой.

Авторы: Людмила Подобедова, Маргарита Девяткина
Теги: «Росгеология», отставка
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