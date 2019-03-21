Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов

Полномочия Романа Панова в должности гендиректора «Росгеологии» прекращены досрочно. Он занял этот пост в 2013 году. Врио гендиректора назначен Сергей Сучков, до этого — первый зам Панова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Прекращены полномочия Романа Панова, генерального директора АО «Росгеология», об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко. Она пояснила, что соответствующее распоряжение выпустило Росимущество.

«Все в рамках, установленных законом», — добавила Тарасенко (она курирует в Министерстве экономического развития Росимущество).

Временно исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Сергей Сучков, до этого — первый заместитель главы «Росгеологии» (занял эту должность в ноябре прошлого года), об этом говорится в распоряжении Росимущества (есть в распоряжении РБК), выпущенном на основании соответствующей директивы правительства. Подлинность документа подтвердили РБК два федеральных чиновников.

Роман Панов и Сергей Сучков на момент публикации были ​недоступны для комментариев.

Представитель Минприроды сообщил РБК, что документ об увольнении Панова в ведомство пока не поступал. При этом министерство продолжает проверку деятельности «Росгеологии», которая должна завершиться до конца марта. По вопросу увольнения Панова собеседник посоветовал обратиться за комментарием в Росимущество. Представитель Росимущества не ответил на звонок РБК.