 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Кобзев заявил о планах легализировать серый бизнес перевозок на Байкале

Кобзев рассказал о планах легализировать серый бизнес перевозок на Байкале
Сюжет
Радио РБК
Глава Иркутской области анонсировал меры по легализации неофициальных перевозчиков на Байкале. По словам Кобзева, 26 февраля власти проведут встречу с представителями турбизнеса и перевозчиками, после чего начнутся проверки
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Иркутской области намерены легализировать серый бизнес по перевозке туристов на Байкал. Об этом Радио РБК рассказал глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что в районе Байкала запрещено выезжать на лед на автомобилях и власти пытаются бороться с нарушителями с помощью штрафов и привлечения к ответственности.

Губернатор заявил, что туроператоры и бизнес, предоставляющий туристам проживание, должны сотрудничать только с теми транспортными компаниями, которые зарегистрированы официально и имеют правоустанавливающие документы.

«Серость все равно в этом присутствует, поэтому вот наша задача на Ольхоне — сделать так, чтобы все было безопасно, и в зоне проживания, и в зоне транспортировки», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что власти давно прорабатывают эту инициативу, но сейчас намерены перейти к более решительным действиям. Для этого 26 февраля они проведут встречу с представителями бизнеса по перевозке туристов, которые до сих пор осуществляют деятельность на автомобилях, а не на катерах на воздушных подушках. Также на встречу приглашены мини-отельеры с Ольхона.

«Мы им дадим срок, чтобы они все документы привели в порядок, заставим их делать, и дальше пойдут все проверочные мероприятия», — добавил Кобзев.

20 февраля на Байкале под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. Группа пассажиров состояла из восьми человек. Удалось спасти только одного. Среди погибших оказался в том числе 14-летний ребенок.

Позднее агентство по туризму Иркутской области сообщило, что перевозчик, предоставивший туристам услугу по транспортировке, не был официально зарегистрирован. 25 февраля по обвинению в организации перевозки китайских туристов правоохранительные органы задержали 35-летнего жителя поселка Хужир Иркутской области. Как утверждает следствие, роль задержанного в организации нелегальных перевозок подтверждается совокупностью телефонных звонков, переписок и многочисленных поступлений денежных средств в крупных размерах.

На следующий день после трагедии на Байкале частично затонули еще две машины. В общей сложности в них находилось шесть человек, их эвакуировали.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Алина Нафикова, Ольга Зуева, Ирина Хазова
Байкал Иркутская область китайские туристы нелегальные перевозчики турбизнес
Материалы по теме
Лавров выразил соболезнования Китаю после гибели туристов на Байкале
Политика
МЧС показало кадры поиска тел погибших на Байкале туристов
Общество
На Байкале, где затонул автобус, найдены тела семерых человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43