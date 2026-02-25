Кобзев заявил о планах легализировать серый бизнес перевозок на Байкале
Власти Иркутской области намерены легализировать серый бизнес по перевозке туристов на Байкал. Об этом Радио РБК рассказал глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что в районе Байкала запрещено выезжать на лед на автомобилях и власти пытаются бороться с нарушителями с помощью штрафов и привлечения к ответственности.
Губернатор заявил, что туроператоры и бизнес, предоставляющий туристам проживание, должны сотрудничать только с теми транспортными компаниями, которые зарегистрированы официально и имеют правоустанавливающие документы.
«Серость все равно в этом присутствует, поэтому вот наша задача на Ольхоне — сделать так, чтобы все было безопасно, и в зоне проживания, и в зоне транспортировки», — подчеркнул он.
Губернатор отметил, что власти давно прорабатывают эту инициативу, но сейчас намерены перейти к более решительным действиям. Для этого 26 февраля они проведут встречу с представителями бизнеса по перевозке туристов, которые до сих пор осуществляют деятельность на автомобилях, а не на катерах на воздушных подушках. Также на встречу приглашены мини-отельеры с Ольхона.
«Мы им дадим срок, чтобы они все документы привели в порядок, заставим их делать, и дальше пойдут все проверочные мероприятия», — добавил Кобзев.
20 февраля на Байкале под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. Группа пассажиров состояла из восьми человек. Удалось спасти только одного. Среди погибших оказался в том числе 14-летний ребенок.
Позднее агентство по туризму Иркутской области сообщило, что перевозчик, предоставивший туристам услугу по транспортировке, не был официально зарегистрирован. 25 февраля по обвинению в организации перевозки китайских туристов правоохранительные органы задержали 35-летнего жителя поселка Хужир Иркутской области. Как утверждает следствие, роль задержанного в организации нелегальных перевозок подтверждается совокупностью телефонных звонков, переписок и многочисленных поступлений денежных средств в крупных размерах.
На следующий день после трагедии на Байкале частично затонули еще две машины. В общей сложности в них находилось шесть человек, их эвакуировали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности