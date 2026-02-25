Кобзев заявил о планах легализировать серый бизнес перевозок на Байкале

Глава Иркутской области анонсировал меры по легализации неофициальных перевозчиков на Байкале. По словам Кобзева, 26 февраля власти проведут встречу с представителями турбизнеса и перевозчиками, после чего начнутся проверки

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Иркутской области намерены легализировать серый бизнес по перевозке туристов на Байкал. Об этом Радио РБК рассказал глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что в районе Байкала запрещено выезжать на лед на автомобилях и власти пытаются бороться с нарушителями с помощью штрафов и привлечения к ответственности.

Губернатор заявил, что туроператоры и бизнес, предоставляющий туристам проживание, должны сотрудничать только с теми транспортными компаниями, которые зарегистрированы официально и имеют правоустанавливающие документы.

«Серость все равно в этом присутствует, поэтому вот наша задача на Ольхоне — сделать так, чтобы все было безопасно, и в зоне проживания, и в зоне транспортировки», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что власти давно прорабатывают эту инициативу, но сейчас намерены перейти к более решительным действиям. Для этого 26 февраля они проведут встречу с представителями бизнеса по перевозке туристов, которые до сих пор осуществляют деятельность на автомобилях, а не на катерах на воздушных подушках. Также на встречу приглашены мини-отельеры с Ольхона.

«Мы им дадим срок, чтобы они все документы привели в порядок, заставим их делать, и дальше пойдут все проверочные мероприятия», — добавил Кобзев.

20 февраля на Байкале под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. Группа пассажиров состояла из восьми человек. Удалось спасти только одного. Среди погибших оказался в том числе 14-летний ребенок.

Позднее агентство по туризму Иркутской области сообщило, что перевозчик, предоставивший туристам услугу по транспортировке, не был официально зарегистрирован. 25 февраля по обвинению в организации перевозки китайских туристов правоохранительные органы задержали 35-летнего жителя поселка Хужир Иркутской области. Как утверждает следствие, роль задержанного в организации нелегальных перевозок подтверждается совокупностью телефонных звонков, переписок и многочисленных поступлений денежных средств в крупных размерах.

На следующий день после трагедии на Байкале частично затонули еще две машины. В общей сложности в них находилось шесть человек, их эвакуировали.