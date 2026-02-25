 Перейти к основному контенту
Общество
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Руководителей региональных органов регулирования можно было бы «дисквалифицировать» в некоторых случаях из-за тарифов на ЖКХ. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства за 2025 год в Госдуме и отвечая на вопрос депутатов о росте тарифов ЖКХ, РБК ведет прямую трансляцию.

По его словам, некоторые субъекты России свои полномочия по регулированию тарифов ЖКХ не всегда использовали качественно. «Это в том числе из-за отсутствия необходимых полномочий у Федеральной антимонопольной службы», — сказал Мишустин.

«Мы на сегодняшний день хотим дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», — сказал Мишустин. Премьер подчеркнул, что эти предложения содержаться во внесенном в Госдуму законопроекте.

Вместе с тем, рост для социально незащищенных категорий населения был ограничен, отметил премьер.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина
