 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава ФАС ответил на сообщения о росте тарифов ЖКХ

Глава ФАС Шаскольский: никаких изменений тарифов ЖКХ нет
Михаил&nbsp;Мишустин и&nbsp;Максим&nbsp;Шаскольский
Михаил Мишустин и Максим Шаскольский (Фото: пресс-служба Правительства России)

Тарифы ЖКХ с 1 января 2026 года не изменились относительно прошлого года, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», — сообщил Шаскольский. По его словам, изменения счетов могут быть связаны с увеличением объемов потребленной энергетической или тепловой энергии зимой, однако они не связаны с изменением тарифов.

Жители регионов России пожаловались на рост сумм в квитанциях за ЖКХ
Общество
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Ранее сообщалось, что с ростом цен на холодную воду могли столкнуться абоненты, которые не пользуются счетчиками. Коэффициент оплаты энергии для них удвоился с 1,5 до 3. Такую меру ввели для борьбы с махинациями, например проживанием в доме большего числа граждан, чем зарегистрировано.

Также на информацию о повышении цен на коммунальные услуги отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен не должен быть таким резким. «Наша практика разбора обращений граждан на прямой линии, она научила нас предметно разбираться с каждым случаем. Будем мониторить ситуацию», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ЖКХ ЖКУ Максим Шаскольский тарифы ФАС
Материалы по теме
Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ
Технологии и медиа
Путин связал рост тарифов ЖКХ с инфляцией
Экономика
В России заработали новые штрафы в сфере ЖКХ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей Политика, 14:08
Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 14:06
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году Политика, 14:02
Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро Политика, 14:02
В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж Политика, 13:59 
Словакия объявила о кризисе и приостановила экспорт топлива на Украину Политика, 13:58
АвтоВАЗ рассказал о применении новой технологии при производстве Lada Azimut Авто, 13:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым Спорт, 13:54
Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля» Политика, 13:51
Дума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты страны» Политика, 13:50
Совет Федерации одобрил закон о штрафах для строителей Недвижимость, 13:50
В половине мегаполисов России продажи новостроек удвоились или утроились Недвижимость, 13:45
Мосбиржа планирует маркировать слишком непрозрачных эмитентов с 1 апреля Инвестиции, 13:43