Глава ФАС ответил на сообщения о росте тарифов ЖКХ

Михаил Мишустин и Максим Шаскольский (Фото: пресс-служба Правительства России)

Тарифы ЖКХ с 1 января 2026 года не изменились относительно прошлого года, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», — сообщил Шаскольский. По его словам, изменения счетов могут быть связаны с увеличением объемов потребленной энергетической или тепловой энергии зимой, однако они не связаны с изменением тарифов.

Ранее сообщалось, что с ростом цен на холодную воду могли столкнуться абоненты, которые не пользуются счетчиками. Коэффициент оплаты энергии для них удвоился с 1,5 до 3. Такую меру ввели для борьбы с махинациями, например проживанием в доме большего числа граждан, чем зарегистрировано.

Также на информацию о повышении цен на коммунальные услуги отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен не должен быть таким резким. «Наша практика разбора обращений граждан на прямой линии, она научила нас предметно разбираться с каждым случаем. Будем мониторить ситуацию», — сказал он.