Песков заявил, что за ситуацией с выросшими ценами на ЖКУ надо следить
Следует наблюдать за ситуацией с ценами на жилищно-коммунальные услуги и по необходимости принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Идет рост платы, но где-то граждане жалуются на резкий рост платы. И вот эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — сказал он.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на размер вносимой россиянами оплаты за ЖКУ до 1 марта 2028 года. Соответствующий законопроект рассмотрят в понедельник, 16 февраля.
Жилищный кодекс России предусматривает увеличение платы за ЖКУ не выше максимальных индексов, которые различаются в каждом субъекте страны. В случае принятия закона индексы не будут расти до марта 2028 года, что позволить стабилизировать ситуацию и снизить нагрузку на граждан и экономику.
