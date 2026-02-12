 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
0

Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ

Разработчикам отечественного голосового ИИ-ассистента для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось переобучать нейросеть, так как она начала использовать ненормативную лексику, сообщил президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

По его словам, уже в первый месяц обучения нейросеть начала «материться», что потребовало корректировки модели. Викторов отметил, что такой «забавный случай» демонстрирует активное взаимодействие системы с реальными пользователями.

Ставшая «лицом» ИИ-министра актриса подала в суд на правительство Албании
Общество
Фото:Kittyfly / Shutterstock

«Как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять.», — сказал Викторов на полях Сибирского строительного форума (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что голосовые роботы позволяют значительно сокращать количество сотрудников в колл-центрах — примерно в 5–6 раз. Вместо 20 человек теперь может работать двое или трое — нейросеть обрабатывает 80–90% обращений. Большинство пользователей остаются удовлетворены ИИ-ответами, однако в сложных или аварийных ситуациях обращение переводится к «живому» оператору.

Анастасия Лежепекова
искуственный интеллект Нейросеть ненормативная лексика
