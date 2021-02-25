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Суд в Вене арестовал экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России

Австрия согласилась выдать России Бориса Мазо, экстрадиции которого также добивалась Испания. Однако защита заявила о невозможности транспортировать клиента и попросила суд освободить его из-под стражи
Борис Мазо
Борис Мазо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Суд в Австрии принял решение об экстрадиции бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо в Россию, где он обвиняется в хищении и последующей легализации бюджетных средств. Об этом сообщили в Земельном суде Вены, передает ТАСС.

«Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции», — сообщила вице-председатель суда Кристина Зальцборн.

По ее словам, адвокаты Мазо попросили суд освободить его из-под стражи. «Он утверждает, что по медицинским причинам его невозможно транспортировать», — пояснила Зальцборн. Защита предоставила медицинское заключение, что Мазо непригоден к транспортировке, это проверит независимый эксперт, сообщила судья.

РБК обратился за комментариями к адвокату Бориса Мазо и в Высший земельный суд Вены.

Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Общество
Борис Мазо

Борис Мазо — фигурант двух дел в России о хищениях в Минкультуры. По так называемому делу реставраторов о хищении более 100 млн руб. он избежал длительного срока и был отпущен на свободу. Когда Мазо стал фигурантом второго дела о хищении 450 млн руб., выделенных на строительство фондохранилища для Эрмитажа, в России его уже не было. Суд заочно арестовал экс-чиновника и объявил его в розыск.

В ноябре 2019 года Мазо задержали в Австрии по запросу властей Испании. На территории королевства также были задержаны бывшая супруга и сын Мазо, которых позже отпустили. Местные правоохранительные органы заподозрили Мазо в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника выпустили под залог.

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В том же месяце Мазо попросил политического убежища в Австрии. Как сообщил адвокат, бывший чиновник утверждает, что целью возбуждения уголовного дела против него была попытка не допустить переназначения министром культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года. Мазо также утверждал, что приобрел недвижимость в Испании за полгода до выделения средств на строительство фондохранилища, в хищении которых его обвиняют.

В ноябре 2020 года суд в Вене согласился выдать Мазо России, но решение обжаловали власти Испании, которые также добивались экстрадиции.

Автор
Виктория Полякова
экстрадиция Минкультуры Австрия Дело реставраторов
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Суд в Вене согласился выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо
Общество
Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог
Общество
Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Общество
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