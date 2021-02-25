Суд в Вене арестовал экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России

Австрия согласилась выдать России Бориса Мазо, экстрадиции которого также добивалась Испания. Однако защита заявила о невозможности транспортировать клиента и попросила суд освободить его из-под стражи

Борис Мазо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Суд в Австрии принял решение об экстрадиции бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо в Россию, где он обвиняется в хищении и последующей легализации бюджетных средств. Об этом сообщили в Земельном суде Вены, передает ТАСС.

«Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции», — сообщила вице-председатель суда Кристина Зальцборн.

По ее словам, адвокаты Мазо попросили суд освободить его из-под стражи. «Он утверждает, что по медицинским причинам его невозможно транспортировать», — пояснила Зальцборн. Защита предоставила медицинское заключение, что Мазо непригоден к транспортировке, это проверит независимый эксперт, сообщила судья.

РБК обратился за комментариями к адвокату Бориса Мазо и в Высший земельный суд Вены.