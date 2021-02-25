В России выявили минимальное число заболевших COVID за сутки с октября

Суточное число подтвержденных случаев заболевания в стране снижается седьмой день подряд. Всего в России выявлено более 4,2 млн инфицированных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявлено 11 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это минимальный показатель с 7 октября, когда в стране зафиксировали 11 115 заболевших.

Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, коронавирус диагностировали у 4,2 млн человек.

Как следует из данных штаба, суточное число подтвержденных случаев заболевания в стране снижается седьмой день подряд. Накануне, 24 февраля, в России выявили 11,7 тыс. инфицированных.

Регионы-лидеры по числу новых случаев COVID-19: