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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили минимальное число заболевших COVID за сутки с октября

Суточное число подтвержденных случаев заболевания в стране снижается седьмой день подряд. Всего в России выявлено более 4,2 млн инфицированных
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявлено 11 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это минимальный показатель с 7 октября, когда в стране зафиксировали 11 115 заболевших.

Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, коронавирус диагностировали у 4,2 млн человек.

Как следует из данных штаба, суточное число подтвержденных случаев заболевания в стране снижается седьмой день подряд. Накануне, 24 февраля, в России выявили 11,7 тыс. инфицированных.

Врачи оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Регионы-лидеры по числу новых случаев COVID-19:

  • Москва — 1406;
  • Санкт-Петербург — 911;
  • Московская область — 495;
  • Нижегородская область — 388;
  • Воронежская область — 301;
  • Ростовская область — 296;
  • Самарская область — 278.

Умерли за минувшие сутки 446 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в России, по его данным, превысило 84,8 тыс. человек. Эти данные расходятся со статистикой Росстата: по информации статистического ведомства, число умерших с COVID-19 в России за все время пандемии достигло 116 тыс. Разница объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

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В начале февраля замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России обнаружилась тенденция к снижению числа случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что ситуация с распространением COVID-19 «вошла в фазу стабилизации». Специалист допустила небольшой рост заболеваемости, который придется на конец зимы — начало весны.

По мнению директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, окончания пандемии можно ожидать в начале следующего года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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