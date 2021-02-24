Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
На протестах в Киеве пострадали 27 силовиков Политика, 01:53 В Белом доме ответили на вопрос о подготовке санкций против России Политика, 01:27 В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса Общество, 01:14 На Украине продлили карантин из-за COVID-19 Общество, 01:01 Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг Технологии и медиа, 00:46 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 00:20 Во время акции протеста в Киеве задержали 17 человек Политика, 00:15 Счетная палата оценила величину расходов на борьбу с пандемией Экономика, 00:00 Индийцы обошли россиян в оценке влияния России на мир Политика, 00:00 Началась первая в 2021 году трехдневная рабочая неделя Общество, 00:00 Гольфист Тайгер Вудс попал в больницу после автомобильной аварии Спорт, 23 фев, 23:54 Саакашвили обратился к грузинской оппозиции с призывом к наступлению Политика, 23 фев, 23:46 Украина вышла из соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве Политика, 23 фев, 23:30 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 23 фев, 23:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

По мнению директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, окончания пандемии можно ожидать в начале следующего года. При этом «худший сценарий позади», поскольку о вирусе уже известно больше, чем в начале пандемии, указал он
Ханс Клюге
Ханс Клюге (Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

Пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года, считает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — сказал Клюге.

По мнению Клюге, вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что это вероятное развитие событий, но точный исход определить пока нельзя.

Что касается новых мутаций коронавируса, это нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку, указал представитель организации. По его словам, ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19 из-за быстро распространяющихся новых типов вируса. При этом он отметил, что вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми мутациями, если это необходимо, и их не потребуется создавать с нуля.

В начале февраля британская фармакологическая компания AstraZeneca пообещала адаптировать созданную вакцину от коронавируса для борьбы с обнаруженным в Южной Африке штаммом.Как сообщила сотрудница Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию вакцины, уже созданную технологию легко адаптировать, а новый вариант вакцины может быть готов к осени.

Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 111,1 млн человек, из них 2,46 млн умерли.  В России за последние сутки выявили 11,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 4,18 млн. Выздоровели 3,73 млн, умерли более 84 тыс. человек.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович 16 февраля заявила, что об окончании пандемии коронавируса можно говорить в том случае, когда нагрузка на систему здравоохранения снизится до уровня, не мешающего ее нормальной работе. По словам Вуйнович, пока коллективного иммунитета к COVID-19 в мире еще нет, поэтому, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, возможен риск третьей волны заболеваемости. При этом представитель организации отметила, что вторая волна распространения коронавируса сейчас снижается по всему миру и число случаев заражения, по ее словам, сокращается пять недель подряд.

Читайте на РБК Pro
Давайте голосом: почему Clubhouse стал популярным и надолго ли его хватит Как выросли зарплаты айтишников за год Чем «культ личности» опасен для Илона Маска и Джека Ма Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать
Автор
Анастасия Батманова
пандемия коронавирус
Материалы по теме
Центр Чумакова обратится в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID
Общество
ВОЗ подтвердила повышенную заразность «южноафриканского» штамма COVID-19
Общество
В ВОЗ сообщили о расширении географии распространения новых штаммов COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter