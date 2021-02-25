В метро закупят экраны для фиксации «праздношатаний» почти на ₽1 млрд

На станциях хотят установить 316 дисплеев с камерами, которые смогут распознавать лица и отслеживать скопления пассажиров. Стоимость работ — более ₽932 млн. В метро заявили, что камеры не предназначены для поиска конкретных людей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти Москвы планируют установить на станциях метро цифровые дисплеи, оснащенные камерами видеонаблюдения. Соответствующий тендер столичного департамента по конкурентной политике размещен на портале госзакупок, внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Как следует из технического задания к закупке, каждая из видеокамер должна иметь автоматический фокус, удаленную регулировку фокусного расстояния, модули «детектирования лиц», подсчета людей и распознавания их скопления. Помимо этого подразумевается, что в каждом устройстве будет встроен модуль «определения поведения объектов (пересечение линии, контроль области, детекция праздношатания, скопления людей, детекция быстрого движения)», говорится в документе.

Камеры должны быть способны передавать «метаданные о распознанном объекте и его типе». Планируется, что объем оперативной памяти каждого устройства составит не менее 2 Гб, а объем жесткого диска — 4 Гб. Вычисления будут проходить не в центре обработки данных, а непосредственно в камерах, доступ к которым получат сотрудники метрополитена, Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пишет газета.

В техническом задании говорится, что на дисплеях будут транслировать информационные сообщения от метрополитена и департамента транспорта Москвы, а также рекламный контент. Согласно документу, всего власти планируют закупить 316 таких экранов, они будут установлены на станциях, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания метрополитена. «Коммерсантъ» уточняет, что экраны появятся на 85 станциях. Начальная цена закупки — более 932 млн руб.