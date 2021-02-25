В метро закупят экраны для фиксации «праздношатаний» почти на ₽1 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 11:48 Большунов получил испытательный срок за столкновение с финским лыжником Спорт, 11:46 Пашинян уволил главу Главного штаба Армении Политика, 11:43 Владельцу отеля «Карамель», где насмерть обварились люди, дали пять лет Общество, 11:40 Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом Pro, 11:39 Росреестр зафиксировал спад ипотечной активности в Москве Недвижимость, 11:38 Skoda рассказала о хэтчбеке Fabia нового поколения Авто, 11:33 Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии Политика, 11:31 Пол Маккартни выпустит 900-страничную автобиографию Стиль, 11:30 Что такое компьютерное зрение и где его применяют Индустрия 4.0, 11:30  Пашинян назвал попыткой переворота требование военных об отставке Политика, 11:25 Суд оштрафовал жителя Омска за оправдание теракта в Новой Зеландии Общество, 11:23 Армянские военные потребовали отставки Пашиняна из-за увольнения генерала Политика, 11:21 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 11:19
Город ,  
0 

В метро закупят экраны для фиксации «праздношатаний» почти на ₽1 млрд

На станциях хотят установить 316 дисплеев с камерами, которые смогут распознавать лица и отслеживать скопления пассажиров. Стоимость работ — более ₽932 млн. В метро заявили, что камеры не предназначены для поиска конкретных людей
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти Москвы планируют установить на станциях метро цифровые дисплеи, оснащенные камерами видеонаблюдения. Соответствующий тендер столичного департамента по конкурентной политике размещен на портале госзакупок, внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Как следует из технического задания к закупке, каждая из видеокамер должна иметь автоматический фокус, удаленную регулировку фокусного расстояния, модули «детектирования лиц», подсчета людей и распознавания их скопления. Помимо этого подразумевается, что в каждом устройстве будет встроен модуль «определения поведения объектов (пересечение линии, контроль области, детекция праздношатания, скопления людей, детекция быстрого движения)», говорится в документе.

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Технологии и медиа
Фото:ekozlov / Twitter

Камеры должны быть способны передавать «метаданные о распознанном объекте и его типе». Планируется, что объем оперативной памяти каждого устройства составит не менее 2 Гб, а объем жесткого диска — 4 Гб. Вычисления будут проходить не в центре обработки данных, а непосредственно в камерах, доступ к которым получат сотрудники метрополитена, Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пишет газета.

В техническом задании говорится, что на дисплеях будут транслировать информационные сообщения от метрополитена и департамента транспорта Москвы, а также рекламный контент. Согласно документу, всего власти планируют закупить 316 таких экранов, они будут установлены на станциях, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания метрополитена. «Коммерсантъ» уточняет, что экраны появятся на 85 станциях. Начальная цена закупки — более 932 млн руб.

В ГУП «Московский метрополитен» заявили «Коммерсанту», что видеокамеры в экранах «не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей». Там сообщили, что с помощью дисплеев планируют информировать пассажиров об экстренных ситуациях, оповещать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также демонстрировать справочную и коммерческую информацию.

Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц уже работает в Московском метрополитене, она была полностью запущена с сентября 2020 года. Столичный дептранс сообщил, что систему видеоаналитики метро используют для поиска пропавших людей. По данным ведомства, с ее помощью с сентября по декабрь были найдены 52 человека, большинство из которых люди в возрасте. С 2021 года, как пообещали в департаменте, камеры научатся искать в метро людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи. Также власти задумались о введении системы FacePay, при помощи которой пассажиры смогут оплачивать проезд по скану лица.

Читайте на РБК Pro
Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist

С 2019 года Московский метрополитен начал оборудовать камерами видеонаблюдения турникеты, устройства расположены на стойках на уровне лица взрослого человека. В метрополитене уточняли, что пока камеры предназначены только для обеспечения безопасности.

Автор
Наталия Анисимова
Москва метро дисплей камеры видеонаблюдения распознавание лиц
Материалы по теме
Камеры в метро Москвы научатся искать нуждающихся в медпомощи людей
Общество
Власти Москвы пообещали ввести оплату проезда в метро по скану лица
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter