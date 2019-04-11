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Технологии и медиа ,  
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Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Московский метрополитен начал тестировать систему биометрической идентификации. Сейчас распознавание лиц осуществляется для обеспечения безопасности, а в будущем оно может быть использовано для оплаты проезда
Фото: ekozlov / Twitter

Московский метрополитен начал тестировать камеры видеонаблюдения с новым функционалом. Они установлены на всех турникетах станции метро «Октябрьское Поле», убедился корреспондент РБК. По словам пассажиров, оборудование появилось в конце марта — начале апреля. Первым на появление камер указал пользователь Twitter с ником @NeSobyanin.

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.

Участники проекта

Представитель столичной подземки отметил, что «к пилоту подключено несколько лучших российских ИТ-компаний», но какие именно, не уточнил. По словам источника РБК на ИТ-рынке, проект реализует компания VisionLabs и сейчас на «Октябрьском Поле» тестируются алгоритмы биометрической идентификации. Гендиректор VisionLabs Александр Ханин подтвердил эту информацию.

Компания VisionLabs (ООО «ВижнЛабс») основана в 2012 году и является резидентом «Сколково». Она разрабатывает решения в области компьютерного зрения, анализа данных и робототехники. Основной продукт VisionLabs — платформа распознавания лиц, которая позволяет в режиме реального времени анализировать фото- и видеоконтент и идентифицировать людей, сравнивая их изображения с различными базами данных. По данным СПАРК, в 2017 году выручка компании составила 127 млн руб., а убыток — 36 млн руб. В 2016 году венчурный фонд Sistema VC купил 25% в капитале VisionLabs за 350 млн руб., а в ноябре 2017 года стало известно, что еще 25,07% VisionLabs приобрел Сбербанк. Сумма последней сделки не раскрывалась. Оставшиеся доли принадлежат основателям компании.

Суть проекта

Камеры расположены на стойках турникетов на уровне лица взрослого человека. При считывании билета на камере загорается зеленый сигнал. Камеры установлены на турникетах, работающих и на вход, и на выход.

«На данном этапе камеры предназначены только для обеспечения безопасности, но решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и сроках работы пока не принято», — отметил представитель метрополитена. Ханин не пояснил, в чем будет заключаться функционал камер, установленных на турникетах.

Идентичный турникет с интегрированной в него системой би​ометрической идентификации, разработанной VisionLabs, установлен в главном офисе Сбербанка. Он предназначен для тестирования пропускной системы с помощью распознавания лиц, рассказал источник РБК, которому продемонстрировали работу этой системы.

Когда биометрическую идентификацию внедрят в метро

Возможность использования биометрии при оплате проезда в метро обсуждается несколько лет. В октябре 2017 года, выступая на конференции «Взгляд в цифровое будущее», президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что госоператор обсуждал с правительством Москвы возможность использования биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте.

Технически настроить систему распознавания лиц для оплаты проезда несложно, но для этого ее потребуется подключить к Единой биометрической системе (ЕБС), отметил Тимур Аитов, заместитель гендиректора компании «Программный продукт», которая занимается разработкой билетных систем для пригородного сообщения и метрополитена. «Безусловно, такая система требует многочисленных тестов, так как на первом этапе ее внедрения в любом случае возникнут определенные сложности. Во-первых, сейчас в ЕБС зарегистрировано только несколько тысяч цифровых слепков, и этого недостаточно для массового использования биометрии для прохода в метро», — поясняет он. Другая проблема заключается в том, что в реальных условиях система распознавания лиц будет выдавать много ошибок, считает Тимур Аитов. «Кроме того, существующие системы биоидентификации, включая сканирование отпечатков пальцев или ладони, не имеют необходимого для метрополитена быстродействия и будут только замедлять проход пассажиров», — уверен эксперт.

Единая биометрическая система — это база биометрических данных граждан, разработанная «Ростелекомом» по инициативе Минкомсвязи и других ведомств. Сейчас она применяется только в банковском секторе, а сдать свои данные граждане могут в отделениях финорганизаций. В будущем систему планируют распространить и на другие сферы. Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что сейчас турникеты не интегрированы с системой, но такая интеграция обсуждается.

Внедрение таких систем должно проходить аккуратно, особенно на общественном транспорте. И проблема не столько в сложности технологий, сколько в том, чтобы сделать интеграцию комфортной для пассажиров и не испугать их, рассуждает заместитель директора Аналитического кредитного рейтингового агентства Александр Гущин. По его словам, в системе нет смысла, если на входе в метро останутся турникеты, так как пассажирам все равно придется останавливаться, чтобы посмотреть в камеру или приложить палец к считывающему устройству. «В этой ситуации совершенно не ясно, что дадут инвестиции метрополитену, так как нагрузка на входные группы не снизится», — уверен Гущин. По его мнению, система имеет смысл, если метрополитен в принципе откажется от турникетов, а оплата будет взиматься при видеоидентификации пассажира в толпе.

Опыт других стран

С марта 2019 года оплата проезда с помощью системы распознавания лиц была запущена на одной из станций шэньчжэньского метрополитена. Подрядчиком проекта выступила компания Huawei, для его реализации была создана пилотная сеть 5G. Чтобы оплатить проезд, пассажиру надо подойти к специальному экрану на станции и отсканировать лицо, чтобы система сняла деньги со счета, зарегистрированного на этого пассажира. После того как пассажир определен, вся информация о нем выводится на экран. Представители метрополитена отмечают, что новая система позволит более эффективно пропускать пассажиропоток и снизит расходы подземки. Когда технология появится на других станциях, не уточняется.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова
Теги: «Московский метрополитен», биометрическая верификация, VisionLabs ..., новые технологии
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