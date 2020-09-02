Власти Москвы пообещали ввести оплату проезда в метро по скану лица
С 1 сентября на всех станциях московского метро заработала система видеонаблюдения, которую в ближайшее время планируют дополнить функциями для пассажиров, сообщает столичный дептранс в Telegram.
В частности, в метрополитене планируют ввести систему FacePay, при помощи которой пассажиры смогут оплачивать проезд по скану лица. В ведомстве сообщили, что сейчас система проверяется вместе с банковскими партнерами, один из этапов испытаний будет завершен к 1 октября. Когда может заработать такая система, в дептрансе не уточнили.
Кроме того, видеонаблюдение позволит отслеживать загруженность поездов, данные об этом будут доступны в городских мобильных приложениях, говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что системы умного видеонаблюдения также тестируют в других городах мира, в том числе в Лондоне и Пекине. Так, в Лондоне система направлена на распознавание лиц, оценку загруженности поездов, а также на обнаружение посторонних предметов.