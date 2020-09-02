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Власти Москвы пообещали ввести оплату проезда в метро по скану лица

Речь идет о системе FacePay, часть испытаний которой планируется завершить к 1 октября, сообщили в дептрансе. Также установленные в метро камеры будут отслеживать загруженность поездов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С 1 сентября на всех станциях московского метро заработала система видеонаблюдения, которую в ближайшее время планируют дополнить функциями для пассажиров, сообщает столичный дептранс в Telegram.

В частности, в метрополитене планируют ввести систему FacePay, при помощи которой пассажиры смогут оплачивать проезд по скану лица. В ведомстве сообщили, что сейчас система проверяется вместе с банковскими партнерами, один из этапов испытаний будет завершен к 1 октября. Когда может заработать такая система, в дептрансе не уточнили.

Кроме того, видеонаблюдение позволит отслеживать загруженность поездов, данные об этом будут доступны в городских мобильных приложениях, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что системы умного видеонаблюдения также тестируют в других городах мира, в том числе в Лондоне и Пекине. Так, в Лондоне система направлена на распознавание лиц, оценку загруженности поездов, а также на обнаружение посторонних предметов.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Установку камер видеонаблюдения с новым функционалом в Московском метрополитене начали весной прошлого года. Тогда такие камеры появились, в частности, на станции метро «Октябрьское Поле». По данным пресс-службы метрополитена, их установили в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Источник РБК на ИТ-рынке сообщал, что проект реализует компания VisionLabs, которая тестирует алгоритмы биометрической идентификации. Гендиректор VisionLabs Александр Ханин подтвердил эту информацию. Тогда он говорил, что пока камеры предназначены только для обеспечения безопасности, но решение об окончательной конфигурации проекта пока не принято.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Москва, метро
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