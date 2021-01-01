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Камеры в метро Москвы научатся искать нуждающихся в медпомощи людей

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московском метро в 2021 году будут искать людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи, с помощью камер. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Умные» камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь», — рассказал глава департамента Максим Ликсутов.

Это поможет службам метрополитена быстро отреагировать, если кому-то из пассажиров стало плохо, пояснил глава департамента.

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С 2019 года московский метрополитен начал оборудовать турникеты камерами видеонаблюдения с новым функционалом. Камеры расположены на стойках турникетов на уровне лица взрослого человека. В метрополитене уточняли, что пока камеры предназначены только для обеспечения безопасности.

Также в течение нескольких лет обсуждается возможность использовать эти камеры для внедрения биометрических систем оплаты проезда в метро. Единую биометрическую систему разработал «Ростелеком». Она представляет собой базу биометрических данных граждан и сейчас применяется только в банковском секторе. В будущем систему планируют распространить и на другие сферы.

метро камеры поиск люди Москва
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