Камеры в метро Москвы научатся искать нуждающихся в медпомощи людей

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В Московском метро в 2021 году будут искать людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи, с помощью камер. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Умные» камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь», — рассказал глава департамента Максим Ликсутов.

Это поможет службам метрополитена быстро отреагировать, если кому-то из пассажиров стало плохо, пояснил глава департамента.

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С 2019 года московский метрополитен начал оборудовать турникеты камерами видеонаблюдения с новым функционалом. Камеры расположены на стойках турникетов на уровне лица взрослого человека. В метрополитене уточняли, что пока камеры предназначены только для обеспечения безопасности.