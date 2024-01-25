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Суд приговорил экс-губернатора Пензенской области к 12 годам колонии

Измайловский суд вынес приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и основателю компании «Биотэк» Борису Шпигелю. Их отправили в колонию на 12 и 11 лет, соответственно.
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Во вторник, 23 января, Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Ивана Белозерцева к 12 годам лишения свободы и штрафу в 450 млн руб., а бизнесмена Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы и штрафу в 450 млн руб. Бывший чиновник и бизнесмен отправятся в колонию строгого режима режима. Также Белозерцева лишили наград и орденов и запретили занимать государственные должности 10 лет. 

Жену Шпигеля, Евгению, приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

По мнению гособвинителей, в результате коррупционной деятельности они заработали 9,9 млрд руб. В ноябре прошлого года Генпрокуратура подала иск на эту сумму к Белозерцеву, Шпигелю и его жене Евгении с требованием взыскать с них эти деньги и обратить в доход государства.

Генпрокуратура подала иск на 9,9 млрд руб. к Шпигелю и Белозерцеву
Бизнес
Иван Белозерцев

О чем говорилось в деле

Оба подсудимых получили наказание по одному уголовному делу, связанному с событиями 2020 года. Именно тогда, по версии следствия, фармкомпания передала чиновнику 20 млн руб., автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. За взятку подконтрольная Шпигелю компания «Фармация» должна была получить преимущества при заключении контрактов на поставки лекарств и реактивов в больницы и поликлиники Пензенской области. Общая сумма взятки оценивается в 31 млн руб.

В марте 2021 года Следственный комитет задержал занимавшего на тот момент должность губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля. Назначенный на место арестованного за взятку Ивана Белозерцева врио главы Пензенской области Олег Мельниченко отправил правительство области в отставку.

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Иван Белозерцев родился в Орловской области. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище, а затем Гуманитарную академию Вооруженных сил России. С 1976 по 2004 год служил на различных должностях в советской, а затем в российской армии. С 2004 по 2005 год занимал должность председателя Пензенской городской думы. В марте 2005 года был избран главой города Пензы. В марте 2009 года переизбран на эту должность. С 2011 по 2015 год руководил пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Параллельно являлся председателем областного заксобрания. В сентябре 2015 года стал губернатором региона. В 2019 году являлся членом президиума Государственного совета.

Также были задержаны супруга бизнесмена Евгения Шпигель, замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов, водитель представительства Геннадий Марков и гендиректор входящей в «Биотэк» компании «Фармация» Антон Колосков. Федотову приговором суда дали наказание в 7,5 лет лишения свободы, Маркову - 7,5 лет лишения свободы.

В день задержания у Белозерцева прошли обыски, во время которых у него нашли более 200 млн руб. наличными, происхождение которых он объяснить не смог.

Ранее РБК сообщал, что следствие опиралось на данные прослушки телефонных переговоров окружения Белозерцева и Шпигеля, которые были приобщены к делу.

ФСБ прослушивала основателя «Биотэк» Шпигеля девять месяцев до ареста
Общество
Иван Белозерцев

Экс-губернатор Белозерцев признал получение денег, но он утверждал, что это была спонсорская помощь со стороны Шпигеля на избирательную кампанию. Адвокаты Шпигеля говорили о благотворительной помощи, оказанной бизнесменом, на строительство в области психоневрологического санатория.

Это дело также комментировали в МВД. Там сообщали, что чиновник получил взятку «за обеспечение конкурентных преимуществ в проведении аукционов по оказанию услуг медицинским учреждениям региона, в том числе в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19».

По версии защиты губернатора, часы Breguet не имели отношения к заключению контрактов: это был подарок. Адвокат сообщил в суде, что губернатор собирался вернуть дорогую вещь бизнесмену, но тот уехал на лечение в Израиль. Также защита оспаривала взятку в виде автомобиля Mercedes, так как иномарка была в лизинге у компании «Биотэк» и не принадлежала Шпигелю.

В конце 2021 года против Белозерцева также завели дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Во время обыска в здании Пензенской областной администрации нашли пистолет Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему, портфель с ними лежал в шкафу в кабинете экс-губернатора. Адвокаты Белозерцева при этом говорят, что оружие было найдено не в кабинете, а в подсобке рядом с ним, куда мог попасть любой желающий. Они настаивают, что пистолет экс-губернатору не принадлежит, и расценивают новое расследование как способ давления на чиновника. Защита попыталась опротестовать постановление о заведении нового дела в Басманном суде, но получила отказ.

Выездное заседание Измайловского суда проводилось в следственном изоляторе «Матросская тишина». Это было связано с плохим состоянием здоровья Бориса Шпигеля и невозможностью его транспортировки.

На протяжении следственных действий и судебных заседаний бизнесмена несколько раз госпитализировали. Адвокаты Шпигеля сообщали о тяжелом состоянии здоровья бизнесмена, у которого «большая и подробная история кардиологических и иных заболеваний». Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина заявляла о перенесенном бизнесменом инфаркте и коронавирусной инфекции.

Сам Шпигель заявлял в суде, что задыхается, и предположил, что ему «осталось несколько дней». «У меня каждый день эта пытка, я не могу терпеть», — говорил в суде обвиняемый в даче взятки бизнесмен. Несмотря на это суд продлевал бизнесмену арест и оставлял в следственном изоляторе.

Шпигель перенес инфаркт и заразился COVID-19
Общество
Борис Шпигель (на мониторе)

Чем известен Шпигель

Шпигель основал «Биотэк» в 1991 году. В конце 2002 года 100% головной структуры холдинга — АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» — перешли его супруге Евгении Шпигель. Это произошло незадолго до того, как он стал сенатором от Пензенской области (в апреле 2003 года, в марте 2013-го досрочно снял с себя полномочия).

В 2005 году в рамках правительственной реформы «монетизация льгот» в стране заработала программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), которая давала социально незащищенным слоям населения (ветеранам, инвалидам, малообеспеченным гражданам и другим) возможность по рецепту врача получать определенные препараты в аптеках бесплатно. «Биотэк» стал одним из четырех поставщиков этой программы, на которую с 2005 по 2007 год было выделено суммарно почти 115 млрд руб. А в 2006 году холдинг попал в центр коррупционного скандала, после того как Генпрокуратура начала расследование дела о даче взяток сотрудникам Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из которого финансировалось ДЛО. По версии следствия, одним из взяткодателей был бывший гендиректор «Биотэка» Олег Ковалев. Но в 2009 году присяжные сочли его вину недоказанной, тогда как почти все бывшее руководство фонда получило реальные сроки.

К моменту ареста Шпигеля в марте 2021 года в холдинг входили два завода — «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарино Московской области, выпускающие витамины, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные средства и ряд других препаратов, аптечная сеть из 257 точек в Пензе, Нижнем Новгороде и Кирове, а также пензенский медицинский центр «Эскулап».

Но основным активом «Биотэка» оставался дистрибьюторский бизнес, который до 2021 года продолжал быть одним из крупнейших поставщиков лекарств в стране. Согласно данным отраслевой аналитической компании DSM Group, по итогам 2020 года объем продаж дистрибьюторского подразделения «Биотэка» составлял 41,1 млрд руб., а доля рынка поставок препаратов — 2,4%. Компания специализировалась на госзакупках, в частности, в рамках одной из самых дорогостоящих госпрограмм «14 высокозатратных нозологий», обеспечивающих терапией пациентов с редкими тяжелыми заболеваниями. До ареста Шпигеля «Биотэк» также успел заключить контракт на 590 млн руб. на поставку препарата «Спинраза» для созданного в 2021 году фонда «Круг добра», который закупает лекарства для детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

В 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», специализирующееся на оптовых поставках фармацевтической продукции ООО «Биотэк» заключило госконтрактов на 6,1 млрд руб. против 14,6 млрд руб. годом ранее, в 2022-м — на 123,4 млн руб, а сведений за 2023 год нет вообще. В марте 2023 года в отношении этого юрлица была введена процедура наблюдения, а в декабре его головная компания — АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» — была признана банкротом.

Единственными по факту продолжающими работу активами холдинга остаются аптечная сеть и два производственных предприятия — «Биодез» и «Марбиофарм». Хотя и они существенно сократили показатели. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Марбиофарма» в 2022 году упала до 523,3 млн руб. с 1 млрд руб. годом ранее, чистый убыток составил 83,1 млн руб. при прибыли 45,9 млн руб. в 2021 году. В «Биодезе» показатели ухудшились еще в 2021 году, когда выручка сократилась с 456,8 млн руб. годом ранее до 33,5 млн руб., а убыток составил 167,7 млн руб. Процедуры наблюдения на этих предприятиях не введены, но в прошлом году налоговые органы подали заявление о признании «Марбиофарма» банкротом, и сейчас оно находится на рассмотрении. Против управляющего аптечной сетью пензенского ОАО «Фармация» также возбуждено дело о банкротстве.

В апреле 2023 года активы холдинга были переданы в управление известному на фармацевтическом рынке владельцу курской сети «Аптечные традиции» Дмитрию Руцкому. Его задачей стали «стабилизация ситуаций в компаниях и вывод их из затянувшегося тяжелого финансового положения», говорил он отраслевому изданию Vademecum. В октябре минувшего года «Марбиофарм» провел допэмиссию, после чего его головная структура, принадлежащая Евгении Шпигель, и она сама обратились в суд с требованием признать соответствующее решение недействительным. Это дело находится на рассмотрении.

Кроме того, в январе этого года одна из крупнейших фармацевтических компаний в стране — «Фармстандарт» Виктора Харитонина — обратилась в суд с требованием обратить взыскание на акции «Фармации». Их «Фармстандарту» заложил «Биотэк», задолжавший компании Харитонина более 600 млн руб.

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Иван Белозерцев Борис Шпигель приговор взятка Следственный комитет уголовное дело
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