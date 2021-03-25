Главу администрации Пензенского района задержали за получение взятки

Фото: Следственный комитет РФ

Глава администрации Пензенского района Сергей Козин был задержан за получение взятки в размере 200 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении СК России по региону.

«В отношении главы администрации Пензенского района возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя)», — сказано в сообщении. Правонарушители по этой статье наказываются штрафом в размере от 2 млн до 4 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Вторым фигурантом дела оказался глава администрации Алферьевского сельсовета, его подозревают в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, Козин получил от гендиректора одной из компаний через посредника 200 тыс. руб. за перераспределение границ земельного участка на территории Пензенского района.

Оба задержанных были арестованы непосредственно после передачи денег, которые были изъяты при осмотре места происшествия. По сообщению СК, расследование уголовного дела продолжается.