Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 12:18
Шестун объявил голодовку в СИЗО Общество, 20:53 В Ленобласти возбудили дело против отрицавшего холокост преподавателя Общество, 20:46 Как бизнесу получить отсрочку платежа РБК и Сбер, 20:36 Тренер Жулин назвал Коляду красавцем после короткой программы на ЧМ Спорт, 20:25 Как вложиться в недвижимость, покупая акции: объясняем, что такое REIT Инвестиции, 20:08 Главу администрации Пензенского района задержали за получение взятки Общество, 20:05 Норвежский прыгун с трамплина потерял сознание после падения на этапе КМ Спорт, 20:02 Соратники Додона снова сорвали избрание премьер-министра Молдавии Политика, 20:01 Путин назначил нового посла в Белоруссии Политика, 19:49 Суд арестовал руководителя тургруппы в Хибинах после гибели девочки Общество, 19:48 Навальный написал главе ФСИН и генпрокурору о «пытках бессонницей» Политика, 19:45 В регионах оценили замену городов на купюрах Финансы, 19:26 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 19:21 Умер французский режиссер Бертран Тавернье Общество, 19:13
Общество ,  
0 

Главу администрации Пензенского района задержали за получение взятки

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Глава администрации Пензенского района Сергей Козин был задержан за получение взятки в размере 200 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении СК России по региону.

«В отношении главы администрации Пензенского района возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя)», — сказано в сообщении. Правонарушители по этой статье наказываются штрафом в размере от 2 млн до 4 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Вторым фигурантом дела оказался глава администрации Алферьевского сельсовета, его подозревают в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, Козин получил от гендиректора одной из компаний через посредника 200 тыс. руб. за перераспределение границ земельного участка на территории Пензенского района.

Оба задержанных были арестованы непосредственно после передачи денег, которые были изъяты при осмотре места происшествия. По сообщению СК, расследование уголовного дела продолжается.

Путин уволил арестованного пензенского губернатора из-за утраты доверия
Политика
Иван Белозерцев

Ранее суд арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке. Следствие считает, что в течение 2020 года основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, а также его топ-менеджеры передали губернатору деньги и иные ценности на сумму более 31 млн руб. По данным РБК, при обыске у губернатора нашли более 300 млн руб. наличными. Позже Путин подписал указ об увольнении чиновника.

24 марта правительство Пензенской области в полном составе ушло в отставку. «Решение президента России об отрешении губернатора от должности влечет за собой отставку правительства», — объяснила РБК начальница управления пресс-службы губернатора области Дина Черемушкина.
 

Пенза задержание глава администрации
Материалы по теме
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Политика
Жену главы «Биотэка» Шпигеля арестовали по делу пензенского губернатора
Общество
Арестованному за коррупцию губернатору Белозерцеву нашли преемника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter