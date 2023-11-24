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Бизнес ,  
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Генпрокуратура подала иск на 9,9 млрд руб. к Шпигелю и Белозерцеву

Прокуратура подала иск на ₽9,9 млрд к главе компании «Биотэк» и экс-губернатору
Генпрокуратура России требует взыскать с экс-губернатора Пензенской области Белозерцева и главы фармкомпании «Биотэк» Шпигеля 9,9 млрд руб. и обратить средства в доход государства
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Генпрокуратура России подала иск в Октябрьский районный суд Пензы к экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесменам Борису и Евгении Шпигель и другим подозреваемым, следует из карточки на сайте суда.

Дело поступило в суд 10 ноября и относится к категории «Прочие исковые дела».

Ответчиками также выступают экс-глава компании «Фармация» Антон Колосков и пять фармацевтических предприятий: «БиоСамарФарм», ООО «Биотек», АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотек», «Интермедфарм», «Фармация».

Третьим лицом в деле указан минздрав Пензенской области.

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Иван Белозерцев (справа)

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что прокуратура требует взыскать с ответчиков 9,9 млрд руб. В ведомстве считают, что эта сумма была заработана в результате коррупционных преступлений и должна быть обращена в доход государства.

Шпигеля и Белозерцева задержали в марте 2021 года. Следствие считает, что бизнесмен передал через посредников экс-губернатору взятку в особо крупном размере (ст. 291 УК России) в 20 млн руб., автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet.

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Взамен компании, входящие в «Биотэк», должны были получить преимущества при заключении госконтрактов на поставку лекарств и реагентов в медучреждения Пензенской области.

Все фигуранты дела арестованы. Белозерцев проходит по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки); Борис и Евгения Шпигель — по ч. 5. ст. 291 УК (дача взятки); Колосков — по ч. 5. ст. 291 УК (дача взятки).

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Иван Белозерцев Пензенская область Генпрокуратура взятки госконтракты

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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