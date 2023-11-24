Генпрокуратура подала иск на 9,9 млрд руб. к Шпигелю и Белозерцеву
Генпрокуратура России подала иск в Октябрьский районный суд Пензы к экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесменам Борису и Евгении Шпигель и другим подозреваемым, следует из карточки на сайте суда.
Дело поступило в суд 10 ноября и относится к категории «Прочие исковые дела».
Ответчиками также выступают экс-глава компании «Фармация» Антон Колосков и пять фармацевтических предприятий: «БиоСамарФарм», ООО «Биотек», АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотек», «Интермедфарм», «Фармация».
Третьим лицом в деле указан минздрав Пензенской области.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что прокуратура требует взыскать с ответчиков 9,9 млрд руб. В ведомстве считают, что эта сумма была заработана в результате коррупционных преступлений и должна быть обращена в доход государства.
Шпигеля и Белозерцева задержали в марте 2021 года. Следствие считает, что бизнесмен передал через посредников экс-губернатору взятку в особо крупном размере (ст. 291 УК России) в 20 млн руб., автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet.
Взамен компании, входящие в «Биотэк», должны были получить преимущества при заключении госконтрактов на поставку лекарств и реагентов в медучреждения Пензенской области.
Все фигуранты дела арестованы. Белозерцев проходит по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки); Борис и Евгения Шпигель — по ч. 5. ст. 291 УК (дача взятки); Колосков — по ч. 5. ст. 291 УК (дача взятки).
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