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В Испании задержали пенсионера по делу о посылках в посольство Украины

В Испании задержали 74-летнего пенсионера по делу о посылках в посольство Украины
Полиция считает, что 74-летний житель провинции Бургос отправлял посылки со взрывчаткой в посольство Украины, премьер-министру и в Минобороны. Задержанный ранее был чиновником, жил один и в политических группах не состоял
Фото: Gustavo De La Paz / Global Look Press
Фото: Gustavo De La Paz / Global Look Press

Полиция в Испании задержала 74-летнего мужчину по подозрению в отправке посылок с взрывчаткой премьер-министру, в Минобороны и посольство Украины, сообщает испанский новостной портал Sexta.

«Пенсионер в возрасте 74 лет из Миранда-де-Эбро (город на севере Испании в провинции Бургос) был задержан несколько часов назад в качестве подозреваемого в отправке посылок со взрывчатыми веществами. Ранее он был чиновником в городе Витория (регион Страна Басков на севере Испании), о его принадлежности к каким-либо политическим группам неизвестно. Мужчина жил один», — отмечает издание.

В настоящее время полиция и эксперты проводят обыск в доме задержанного. Мужчина, имя которого не называется, помещен под стражу и предстанет перед судом, слушания по делу могут пройти в пятницу.

Заминированные письма и посылки были отправлены в конце ноября и начале декабря в том числе премьер-министру Испании Педро Санчесу, Минобороны, а также в посольства США и Украины. В результате взрыва во дворе посольства Украины в Мадриде пострадал сотрудник — комендант посольства. Одна из бомб была отправлена почтой в офис компании Instalaza в Сарагосе (она производит гранатометы, которые Испания поставляет на Украину), а другая — на авиабазу Торрехон-де-Ардос под Мадридом.

4 декабря полиция заявила, что установила место, откуда отправлялись посылки, это город Вальядолид на северо-западе Испании, — и что их отправлял один человек. Инциденты с получением таких отправлений были объединены в одно расследование, за него отвечает судья Хосе Луис Каламас. Личность отправителя установить на тот момент не удалось. По словам источника издания Mundo, это сделать было довольно сложно, поскольку письма были брошены в обычные почтовые ящики, возле которых нет камер наблюдения.

Источники газеты País рассказали, что ни в одной из посылок не было каких-либо писем или записок с угрозами. Первые анализы содержимого посылок показали, что взрывные устройства были самодельными и активировали с помощью лески небольшой заряд пороха, к которому добавили металлические куски — крошечные шарики — в качестве шрапнели. Другие собеседники газеты описывали их как «петарды», но подчеркивали, что они могли нанести «урон» тому, кто откроет конверт.

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В США предположили, что с отправкой взрывающихся посылок в Испании может быть связана российская ультраправая организация «Русское имперское движение», действующая, как считают американские власти, по указанию военной разведки, и именно ее целями были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты. С таким утверждением выступила газета New York Times со ссылкой на слова неназванных официальных лиц США. По данным издания, члены этой организации находились в Испании и были связаны с ультраправыми организациями страны.

Также, написала газета, Соединенные Штаты подозревают, что к операции в Испании могут быть причастны российские офицеры разведки из ГРУ (Главное управление Генштаба вооруженных сил России). По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, испанские следователи выявили лиц, которые, по их мнению, могли участвовать в атаке.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Испания пенсионер письма взрывчатка полиция задержание Украина посольство
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