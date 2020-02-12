Полиция назвала мотив отправителя писем со взрывчаткой в Нидерландах

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Предполагаемым мотивом злоумышленника, который подбросил письма со взрывчаткой в два почтовых отделения в Нидерландах, было вымогательство. Отправитель требовал оплату в биткоинах. Об этом сообщает NU.nl со ссылкой на полицию.

12 февраля в Амстердаме и в городе Керкраде (провинция Лимбург) произошли взрывы в пунктах сортировки почты. В результате происшествий никто не пострадал, сотрудников отделений эвакуировали. Изначально было неизвестно, связаны ли эти два случая.

В начале января этого года за одну неделю пять голландских организаций получили по почте посылки со взрывчаткой. Посылки пришли в отель и на заправку в Амстердаме, на заправку, автомобильное предприятие и в главный офис Центрального бюро взысканий (CIB) в Роттердаме, а также в риэлторское агентство в Утрехте.

Ни одна из бомб не сдетонировала, однако правоохранительные органы сообщили, что все они представляли потенциальную опасность.