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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин продлил удаленку для студентов столичных вузов

Фото: Alessandro Barone / Pacific Press via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Alessandro Barone / Pacific Press via ZUMA Wire / ТАСС

Дистанционное обучение в столичных вузах, подведомственных правительству Москвы, продлено до 6 февраля, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Транспортные карты учащихся останутся заблокированными.

Это решение Собянин объяснил тем, что ранее Минобрнауки установило до 6 февраля дистанционного формата срок обучения в федеральных вузах.

«До этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных правительству Москвы», — сообщил мэр.

В то же время мэр подписал указ о возвращении к очному режиму работы с 22 января колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования. Тем, кто в них обучается, вернут льготный проезд.

Также будут сняты ограничения с детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах и учреждений культуры при условии их заполняемости не более чем на 50%.

Руководство столицы постепенно смягчает ограничения, связанные с коронавирусом, с середины января. Так, 18 января было отменено удаленное обучение для московских школьников.

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Смягчение ограничительных мер, по словам Собянина, связано со снижением заболеваемости COVID-19 и числа госпитализированных. В коронавирусных госпиталях находится минимальное количество заболевших с конца ноября, свободными остаются 9 тыс. коек. Также свое решение мэр связывает с ростом темпов вакцинации — от коронавируса привились более 220 тыс. москвичей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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