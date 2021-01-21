Собянин продлил удаленку для студентов столичных вузов

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Дистанционное обучение в столичных вузах, подведомственных правительству Москвы, продлено до 6 февраля, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Транспортные карты учащихся останутся заблокированными.

Это решение Собянин объяснил тем, что ранее Минобрнауки установило до 6 февраля дистанционного формата срок обучения в федеральных вузах.

«До этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных правительству Москвы», — сообщил мэр.

В то же время мэр подписал указ о возвращении к очному режиму работы с 22 января колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования. Тем, кто в них обучается, вернут льготный проезд.

Также будут сняты ограничения с детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах и учреждений культуры при условии их заполняемости не более чем на 50%.