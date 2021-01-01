Минобрнауки назвало фактор для снижения стоимости обучения на удаленке

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Ненадлежащее качество обучения в высшем образовательном учреждении может стать основанием для снижения стоимости обучения при удаленном формате. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков, его слова передает «РИА Новости».

«В тех ситуациях, когда качество ненадлежащее либо когда в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости», — сказал Фальков. Министр отметил, что в условиях пандемии коронавируса в большинстве случаев российские вузы несут еще большие издержки, чем при очном формате обучения.

В середине ноября студенты МГУ, обучающиеся на платной основе, подготовили к вузу коллективный иск с требованием пересмотреть стоимость на образовательные услуги в связи с переходом на дистанционный формат обучения. Студенты пояснили, что качество учебного процесса снизилось, поскольку прекратился или стал ограниченным доступ к учебным материалам и практическим занятиям, но им по-прежнему приходится платить от 240 тыс. до 570 тыс. руб. в год.