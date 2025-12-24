 Перейти к основному контенту
Объединение и развод в Wildberries⁠,
0

Бакальчук отозвал иск к Ким о детях

Владислав Бакальчук отозвал иск к Татьяне Ким о порядке общения с детьми
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Бакальчук подал заявление об отказе от своих требований, в связи с этим суд прекратил производство по делу
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Савеловский районный суд Москвы прекратил производство по иску Владислава Бакальчука к основательнице Wildberries Татьяне Ким об определении порядка общения с их общими детьми, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

На судебном заседании 19 декабря 2025 года суд принял заявление Бакальчука об отказе от заявленных требований. По этой причине производство по делу было прекращено.

Владислав Бакальчук подал в суд иск о порядке общения с детьми
Общество
Владислав Бакальчук

Иск Бакальчук подал в начале октября. По разделу имущества после развода бывшие супруги заключили мировое соглашение.

Ким и Бакальчук поженились в начале 2000-х, через полтора месяца после знакомства. У них семеро детей.

В ООО «Вайлдберриз» Бакальчуку принадлежал 1%, Ким — остальные 99%. В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах «объединения с целью создания цифровой торговой платформы». В июле они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — 35%.

Бакальчук заявил о попытке «рейдерского захвата» компании, Ким в ответ сказала, что это не «рейдерский захват, а развод». Основательница маркетплейса заявила, что решение об объединении с Russ приняла сама, и вскоре объявила о разводе с мужем.

В сентябре 2024 года она сменила фамилию на девичью. В феврале 2025-го супруги официально расторгли брак. Детей суд оставил с матерью, Бакальчук платит им алименты.

Принадлежавший ему 1% в ООО «Вайлдберриз» Бакальчук продал. В сентябре он получил должность главного исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ».

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владислав Бакальчук Татьяна Ким
Татьяна Ким фото
Татьяна Ким
предприниматель, основательница Wildberries
16 октября 1975 года
