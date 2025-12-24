Владислав Бакальчук отозвал иск к Татьяне Ким о порядке общения с детьми

Бакальчук отозвал иск к Ким о детях

Объединение и развод в Wildberries

Бакальчук подал заявление об отказе от своих требований, в связи с этим суд прекратил производство по делу

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Савеловский районный суд Москвы прекратил производство по иску Владислава Бакальчука к основательнице Wildberries Татьяне Ким об определении порядка общения с их общими детьми, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

На судебном заседании 19 декабря 2025 года суд принял заявление Бакальчука об отказе от заявленных требований. По этой причине производство по делу было прекращено.

Иск Бакальчук подал в начале октября. По разделу имущества после развода бывшие супруги заключили мировое соглашение.

Ким и Бакальчук поженились в начале 2000-х, через полтора месяца после знакомства. У них семеро детей.

В ООО «Вайлдберриз» Бакальчуку принадлежал 1%, Ким — остальные 99%. В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах «объединения с целью создания цифровой торговой платформы». В июле они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — 35%.

Бакальчук заявил о попытке «рейдерского захвата» компании, Ким в ответ сказала, что это не «рейдерский захват, а развод». Основательница маркетплейса заявила, что решение об объединении с Russ приняла сама, и вскоре объявила о разводе с мужем.

В сентябре 2024 года она сменила фамилию на девичью. В феврале 2025-го супруги официально расторгли брак. Детей суд оставил с матерью, Бакальчук платит им алименты.

Принадлежавший ему 1% в ООО «Вайлдберриз» Бакальчук продал. В сентябре он получил должность главного исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ».