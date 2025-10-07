 Перейти к основному контенту
Владислав Бакальчук подал в суд иск о порядке общения с детьми

Бизнесмен Владислав Бакальчук подал в суд иск против бывшей жены, основательницы Wildberries Татьяны Ким. У бывших супругов семеро общих детей. Суд пока не решил, принимать ли заявление к производству
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

В Савеловский районный суд города Москвы обратился бизнесмен Владислав Бакальчук с иском против бывшей супруги, основательницы «Вайлдберриз» Татьяны Ким об определении порядка общения с детьми, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении и вопрос о его принятии к производству еще не решен. Детали спора и содержание требований в материалах суда не раскрываются.

РБК направил запрос представителям Бакальчука и «Вайлдберриз».

Бакальчук стал исполнительным директором операционной компании «М.Видео»
Бизнес
Владислав Бакальчук

Ким и Бакальчук поженились в начале 2000-х, через полтора месяца после знакомства. У них семеро детей.

В ООО «Вайлдберриз» Бакальчуку принадлежал 1%, Ким — остальные 99%. В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах «объединения с целью создания цифровой торговой платформы». В июле они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» — 65% РВБ и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — 35%.

Бакальчук заявил о попытке «рейдерского захвата» компании, Ким в ответ сказала, что это не «рейдерский захват, а развод». Основательница маркетплейса заявила, что решение об объединении с Russ приняла сама, и вскоре объявила о разводе с мужем.

В сентябре 2024 года она сменила фамилию на девичью. В феврале 2025-го супруги официально расторгли брак. Детей суд оставил с матерью, Бакальчук платит им алименты.

В сентябре 2025 года бизнесмен получил должность главного исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

