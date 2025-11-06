Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества
Московский городской суд прекратил производство по делу о разделе имущества основательницы Wildberries Татьяны Ким и ее бывшего супруга Владислава Бакальчука, поскольку стороны достигли мирового соглашения.
«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года», — сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Ким заявила, что условия мирового соглашения устроили обе стороны. «Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала основательница Wildberries в телеграм-канале. Бакальчук на момент публикации не комментировал соглашение о разделе имущества.
Супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Решение Савеловский суд Москвы вынес в апреле: 1% доля в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Бакальчуку, перешла его бывшей супруге, которая владела остальными 99%.
