Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества

Мосгорсуд прекратил производство по делу о разделе имущества основательницы Wildberries и ее бывшего мужа. Ким заявила, что она и Бакальчук достигли мирового соглашения на условиях, устраивающих обе стороны

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Московский городской суд прекратил производство по делу о разделе имущества основательницы Wildberries Татьяны Ким и ее бывшего супруга Владислава Бакальчука, поскольку стороны достигли мирового соглашения.

«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года», — сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ким заявила, что условия мирового соглашения устроили обе стороны. «Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала основательница Wildberries в телеграм-канале. Бакальчук на момент публикации не комментировал соглашение о разделе имущества.

Супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Решение Савеловский суд Москвы вынес в апреле: 1% доля в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Бакальчуку, перешла его бывшей супруге, которая владела остальными 99%.