 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Объединение и развод в Wildberries ,  
0 

Суд развел Владислава Бакальчука и Татьяну Ким

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Супруги официально развелись после 22 лет брака. Детей суд оставил с матерью, Владислав Бакальчук будет платить им алименты. Заседание по разделу имущества состоится 18 февраля
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Сооснователи маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук и Татьяна Ким (ранее носила фамилию мужа) развелись. Об этом Бакальчук сообщил в своем телеграм-канале.

«22 года вместе. Сегодня — официальная точка. Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут», — написал он. «Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — рассказал Бакальчук о сути решения.

Предприниматель назвал этот момент грустным. По его словам, у него как у отца осталось право на встречи с детьми, «и я намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всём».

Следующее заседание в рамках бракоразводного процесса состоится 18 февраля — на нем суд должен вынести решение по разделу имущества бывших супругов. Пост он сопроводил песней «Я свободен» Валерия Кипелова.

Позже Татьяна Ким подтвердила, что суд развел их. «Я рада, что этот непростой период позади», — заявила она.

РБК обратился за комментарием в Савеловский суд Москвы.

Бакальчук подал встречный иск к жене о разделе Wildberries при разводе
Бизнес
Владислав Бакальчук

Бакальчук и Ким создали Wildberries в начале 2000-х. Согласно ЕГРЮЛ, Татьяне принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%. В июне Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Исполнительным директором совместного предприятия стал занимающий ту же должность в Russ Роберт Мирзоян.

Бакальчук выступил против сделки. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries братьями Мирзоянами. Его супруга в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод». Иск о расторжении брака она подала летом. В октябре предпринимательница сменила фамилию на девичью.

Ким подчеркивала, что ее «никто не обманул» и «никто не одурманил», а решение об объединении с Russ она приняла сама. Бакальчук говорил Ким хочет определить свою долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его как 1/7. Он просил произвести раздел ООО «Вайлдберриз» и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему, а также квартиры 58 кв. м и земельного участка в пропорции 50 на 50.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х, через полтора месяца после знакомства. У них семеро детей.

Читайте РБК в Telegram.

Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности

РБК запускает винный салон. Расписание

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Wildberries Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук
Татьяна Ким фото

Татьяна Ким

предприниматель, основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в компанию с Russ
Бизнес
Wildberries разорвал контракты с компанией Бакальчука
Бизнес
Бакальчук подал встречный иск к жене о разделе Wildberries при разводе
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Полиция задержала разбившего лобовое стекло машины фигуристки НугумановойСпорт, 15:57
Суд развел Владислава Бакальчука и Татьяну КимБизнес, 15:47
«Тестовый» токен взлетел до $500 млн и попал на Binance. Что это былоКрипто, 15:46
Semafor узнал, насколько готов план Трампа по УкраинеПолитика, 15:41
Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминийИнвестиции, 15:41
Рябков ответил на вопрос о «секретных контактах России и США»Политика, 15:39
Российского инвестора бренда спорткаров Spyker объявили в розыскОбщество, 15:33
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В РСТ назвали благоприятный период для оформления шенгенских визПолитика, 15:33
После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное делоСпорт, 15:32
Президент Румынии назвал дату ухода в отставкуПолитика, 15:31
В России стартовали продажи внедорожника Tank 400Авто, 15:24
Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего дронаПолитика, 15:22
В Китае число браков достигло минимума за полвекаОбщество, 15:18
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 15:15