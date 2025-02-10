Суд развел Владислава Бакальчука и Татьяну Ким

Супруги официально развелись после 22 лет брака. Детей суд оставил с матерью, Владислав Бакальчук будет платить им алименты. Заседание по разделу имущества состоится 18 февраля

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Сооснователи маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук и Татьяна Ким (ранее носила фамилию мужа) развелись. Об этом Бакальчук сообщил в своем телеграм-канале.

«22 года вместе. Сегодня — официальная точка. Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут», — написал он. «Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — рассказал Бакальчук о сути решения.

Предприниматель назвал этот момент грустным. По его словам, у него как у отца осталось право на встречи с детьми, «и я намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всём».

Следующее заседание в рамках бракоразводного процесса состоится 18 февраля — на нем суд должен вынести решение по разделу имущества бывших супругов. Пост он сопроводил песней «Я свободен» Валерия Кипелова.

Позже Татьяна Ким подтвердила, что суд развел их. «Я рада, что этот непростой период позади», — заявила она.

РБК обратился за комментарием в Савеловский суд Москвы.

Бакальчук и Ким создали Wildberries в начале 2000-х. Согласно ЕГРЮЛ, Татьяне принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%. В июне Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Исполнительным директором совместного предприятия стал занимающий ту же должность в Russ Роберт Мирзоян.

Бакальчук выступил против сделки. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries братьями Мирзоянами. Его супруга в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод». Иск о расторжении брака она подала летом. В октябре предпринимательница сменила фамилию на девичью.

Ким подчеркивала, что ее «никто не обманул» и «никто не одурманил», а решение об объединении с Russ она приняла сама. Бакальчук говорил Ким хочет определить свою долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его как 1/7. Он просил произвести раздел ООО «Вайлдберриз» и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему, а также квартиры 58 кв. м и земельного участка в пропорции 50 на 50.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х, через полтора месяца после знакомства. У них семеро детей.