Рособрнадзор исключил изменение ЕГЭ из-за новой модели образования

ЕГЭ не связано с Болонской системой, а потому изменения в высшем образовании не вызовут перемен в едином экзамене, заверил Рособрнадзор. Как подчеркнуло ведомство, вузы довольны ЕГЭ

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Введение во всех российских вузах новой модели высшего образования не требует изменений формата или содержания ЕГЭ, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Выпускной экзамен и экзамен для поступления (а ЕГЭ — это два в одном) — это входная дверь в новый уровень образования. Соответственно, нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ. Все равно нужно для той новой модели высшего образования, для университетов, организовать конкурс, по итогам которого они отберут лучших из лучших», — сказал Музаев.

Рособрнадзор считает ЕГЭ самодостаточным экзаменом, добавил он, а учебные заведения единым экзаменом полностью удовлетворены. Глава Рособорнадзора отметил: по мнению многих, внедрение болонской системы и ЕГЭ связано, так как они появились в России одновременно, однако на самом деле это независимые явления. «ЕГЭ — это совершенно отдельная история. Новая модель высшего образования поменяет подходы, но никак ЕГЭ не влияет это», — заверил Музаев.

Указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России президент Владимир Путин подписал в мае. Его реализуют в 2023-2026 годах в шести заведениях: МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ). Новая система предполагает появление базового и специализированного высшего образования, а также профессионального — аспирантуры. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

В июне Минпросвещения заверяло, что «каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ» не будет.

Отказаться от Болонской системы, которая предусматривает наличие бакалавриата и магистратуры, год назад предложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



