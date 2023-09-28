Абитуриенты и их родители назвали уровень образования в России средним

Исследователи из центра «Платформа» с помощью опроса оценили качество образования в России после пандемии. Спросили и о влиянии на него ЕГЭ и Болонской системы. Большинство опрошенных назвали уровень российских вузов средним

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Как студенты, абитуриенты и их родители оценивают высшую школу в России

Большинство абитуриентов и их родителей (58%) считают средним уровень высшего образования в России, об этом свидетельствуют данные опроса (результаты авторы предоставили РБК), проведенного Центром социального проектирования «Платформа» и компанией онлайн-исследований «ОнИн» («Онлайн интервьюер»). Исследователи объяснили «неравномерное восприятие» качества российского образования локдауном и геополитическими событиями.

В августе 2023 года «Платформа» и компания «ОнИн» провели по всей России онлайн-опрос, посвященный востребованности и привлекательности высшего образования. Респондентами выступили абитуриенты в возрасте от 18 до 25 лет и родители детей 15–18 лет. Всего в опросе приняли участие 900 человек из различных федеральных округов.

Большинство девушек в возрасте 18–25 лет (68%), как и юношей (55%), оценили уровень высшего образования в России как средний. Чуть больше 20% опрошенных девушек и 31% юношей дали ему высокую оценку. Низким назвали уровень российского образования 11% респондентов всех полов и возрастов.

Авторы исследования отметили, что уровень оценки высшего образования среди абитуриентов географически распределен неравномерно. Наиболее высоко оценивает качество высшего образования молодежь Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Как полагают авторы исследования, это связано с высоким уровнем миграции молодежи в вузы Центрального округа и оценкой качества образования не только в своем регионе, но и в других.

Абитуриенты Центрального федерального округа довольно скептически относятся к качеству высшего образования в стране. Исследователи считают, что их позиция обусловлена более высоким запросом к качеству знаний.

Родители детей подросткового возраста также сошлись во мнении, что уровень высшего образования в России средний (50% женщин и 59% мужчин дали ему такую оценку). Однако 35% женщин и 31% мужчин дали высокую оценку качеству образования в российских вузах. Авторы исследования заключили, что более высокая оценка качества образования мужчинами может быть связана с ростом престижности технических специальностей, на которые в большей степени те ориентируются.

Большинство респондентов вне зависимости от пола и возраста сходятся на том, что российскому образованию есть куда расти. Также они уверены, что российское высшее образование по своему качеству способно конкурировать с зарубежными при обновлении программ обучения.

Абитуриенты более лояльны к изменению качества образования. Авторы исследования связывают это с тем, что студенты в большинстве своем сравнивают впечатления родителей о получении ими высшего образования.

Отношение к ЕГЭ

Большая часть опрошенных родителей (41%) уверены, что внедрение ЕГЭ негативно повлияло на качество образования. Абитуриенты и студенты относятся к единому госэкзамену более нейтрально: 33% против, а более 50% видят плюсы и минусы или положительный эффект.

Эксперты уверены, что студенты относятся к ЕГЭ не так критично, как родители, потому что его внедрение облегчило для них поступление. Хуже всего, согласно результатам опроса, к ЕГЭ относятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что более 85% выпускников высших учебных заведений стремятся учиться в Москве или Санкт-Петербурге, что приводит к оттоку кадров из регионов. Те студенты, которые готовы платить за обучение и стремятся учиться в сильных мотивированных средах, предпочитают поступать в этих городах даже за счет собственных средств вместо выбора бюджетных мест в региональных университетах, сказала она в разговоре с РБК.

Как отметила эксперт Высшей школы экономики, ЕГЭ обеспечивает мобильность в системе высшего образования. Отказ от него потребовал бы значительных инвестиций в создание альтернативной системы и вызвал бы сомнения в доверии университетов к новой системе аттестации. Абанкина подчеркнула, что ЕГЭ многократно усовершенствовали, что повлияло на повышение уровня доверия к его результатам со стороны вузов.

Также эксперт отметила, что ЕГЭ предоставляет аналитический инструмент для определения тенденций в выборе предметов экзамена. Например, увеличение числа студентов, выбирающих информатику, это положительная тенденция, но снижение выбора профильных предметов, таких как химия и физика, вызывает обеспокоенность. Это может сигнализировать о недостатке подготовки в области инженерных и технических направлений.

«ЕГЭ имеет большое значение не только как способ поступления, но и как аналитический инструмент для формирования образовательной политики и мотивации студентов», — резюмировала Абанкина.

В 2023 году в первую сотню вузов мира QS World University Rankings 2023, по версии британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds, попал только МГУ (75-е место). На втором месте МГТУ им. Н.Э. Баумана (в мировом рейтинге 230-я строчка). Всего среди полутора тысяч лучших вузов мира сейчас 48 российских.

Отношение к Болонской системе

Болонскую систему образования студенты оценивают нейтрально (лишь 15% из них считают, что переход на нее ухудшил качество образования в российских вузах). Тогда как родители, которые проводят параллель с советским образованием, в большинстве своем (34%) считают, что переход на Болонскую систему негативно сказался на качестве высшего образования в России.

Родители придерживаются мнения, что высшее образование необходимо, для того чтобы быть конкурентоспособным и востребованным специалистом на рынке труда. Студенты же обращают внимание на престиж вуза и наличие возможностей сформировать необходимые им социальные связи.

Абанкина отметила, что выпускники 9-х и 11-х классов часто выбирают программы среднего профессионального образования, так как многие из них открывают доступ в университеты, финансируемые из федерального бюджета. Примером может служить Тамбовский технологический университет, который принимает на IT-направления студентов с баллом 4,9 и даже формирует группы с пятибалльными студентами. Она уверена, что сегодня среднее профессиональное образование привлекает лучших студентов и представляет собой конкуренцию для системы высшего образования.