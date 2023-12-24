Ученые раскрыли, сколько работников не хватает России

Ученые РАН: дефицит кадров составил 4,8 млн человек в России в 2023 году

Российским компаниям не хватает около 4,8 млн сотрудников, дефицит рабочей силы тормозит рост экономики, сообщили в РАН. Уровень безработицы обновил исторический минимум — 2,9%. Набиуллина называла эту тенденцию главной проблемой

Фото: Carsten Koall / Getty Images

По итогам 2023 года в России не хватает примерно 4,8 млн работников. Такой вывод содержится в исследовании научного сотрудника «Института экономики РАН» Николая Ахапкина, опубликованном в вестнике, пишут «Известия».

Ученый привел статистику Росстата, согласно которой к середине этого года на вакантные места требовалось принять 6,8% от списочной численности сотрудников, в 2022-м году не хватало 5,8%. «Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — написал Ахапкин.

За прошедшие два года в стране резко вырос дефицит рабочей силы, причем, отметил он, нехватка сотрудников проявилась даже в условиях, когда количество уже работающих людей (предложение труда) остается стабильным. Неудовлетворенный спрос на рабочую силу уже стал фактором, тормозящим рост экономики, говорится в исследовании РАН, но влияние перемен на рынке труда в разных секторах экономики разнится.

В последние месяцы уровень безработицы в России бьет исторические рекорды (с начала 1990-х). В октябре доля нетрудоустроенных россиян впервые опустилась ниже 3% — и достигла 2,9%. В январе 2022 года, до начала военных действий на территории Украины и введения жестких санкций, уровень безработицы составлял 4,4%.

Эксперты называли обновление рекордов по безработице тревожным сигналом. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что дефицит кадров — главная проблема российской экономики. «Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень», — поясняла она.

Аналогичную оценку в отношении влияния дефицита кадров на промышленность делал Минпромторг. Сложности для российской промышленности создают не столько нехватка технологий, инвестиций или логистические ограничения, сколько дефицит высококвалифицированных специалистов, пояснял первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Специалистов не хватает в системе здравоохранения, причем потребность постоянно растет по мере увеличения доли пожилого населения, предупреждал Минтруд. «В перспективе до 2030 года спрос на рабочую силу будет расти, кадровая потребность экономики составит 73,6 миллиона человек», — говорил министр Антон Котяков. Больше всего сотрудников будет не хватать обрабатывающему производству, транспортировке и хранению, здравоохранению и социальным услугам, научной и исследовательской деятельности, IT.